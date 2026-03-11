José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesa de mano dura contra delincuencia

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile, convirtiéndose en uno de los mandatarios más conservadores del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Lea aquí: Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países “Sí, juro”, expresó Kast durante una ceremonia solemne realizada en el Congreso en Valparaíso, donde tomó posesión del cargo y relevó al mandatario saliente Gabriel Boric, quien gobernó el país durante los últimos cuatro años.

El nuevo presidente, de 60 años, llega al poder con la promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” para enfrentar con mayor dureza la delincuencia y la inmigración irregular, dos temas que se han convertido en las principales preocupaciones para parte de la población chilena. Minutos antes de asumir el cargo, Kast afirmó que “las cosas van a cambiar”, al referirse a la situación de seguridad tras un ataque armado contra un policía ocurrido durante la madrugada en el sur del país. La ceremonia se desarrolló ante un Congreso con mayoría de derecha y estuvo marcada por aplausos y consignas de sus partidarios. Tras la investidura, el nuevo mandatario tomó juramento a los 24 ministros que integrarán su gabinete, entre los que figuran dos abogados que en el pasado defendieron a Pinochet, cuya dictadura dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Luego del acto oficial, Kast se trasladó en el tradicional Ford Galaxie descapotable utilizado en los cambios de mando presidenciales y saludó a simpatizantes que se congregaron en las calles bajo un intenso sol. Se espera que el mandatario pronuncie un discurso en el que exponga las prioridades de su gobierno. Analistas consideran que la llegada de Kast representa un giro político importante en Chile. Según el politólogo Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, el nuevo presidente encarna “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia” en 1990. Su discurso centrado en el orden público ha ganado respaldo entre sectores que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos años.

Aunque Chile sigue siendo uno de los países con menor tasa de homicidios en América Latina —5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025—, el incremento de delitos violentos y la presencia de organizaciones criminales extranjeras han alimentado el debate político sobre la seguridad. La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios líderes regionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, además de representantes de Estados Unidos y otras figuras políticas. Amplíe la noticia: La izquierda perdió el poder en Chile: este domingo ganó la presidencia el derechista José Antonio Kast Expertos advierten que uno de los principales desafíos del nuevo gobierno será manejar las expectativas generadas durante la campaña. Kast también anunció su renuncia al Partido Republicano de Chile, un gesto simbólico habitual entre los presidentes al asumir el cargo para marcar independencia frente a su colectividad política. Con información de AFP*.

