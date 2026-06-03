Irán y EE. UU. se lanzan ataques cruzados que dejan un muerto en Kuwait

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.
Estas hostilidades representan un nuevo desafío al frágil alto al fuego iniciado el 8 de abril entre ambas partes que, según el presidente estadounidense Donald Trump, todavía mantienen contactos para establecer una paz duradera.
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Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron seis muertos en el sur.