EE. UU. e Irán enfrentan un momento crítico tras la ruptura de las negociaciones mientras Trump apuesta por un acuerdo cercano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera posible alcanzar un acuerdo con Irán durante la próxima semana para poner fin al conflicto iniciado en febrero y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio internacional de petróleo. Las declaraciones se produjeron mientras Teherán sostiene que suspendió las conversaciones con Washington en respuesta a los ataques israelíes en Líbano y en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para evitar un deterioro de la situación regional. Siga leyendo: Trump nomina a Nate Morris, “un firme defensor del movimiento MAGA”, como nuevo embajador en Colombia

En una entrevista telefónica con la cadena ABC News, Trump se mostró optimista sobre la evolución de las negociaciones. “Tiene buen aspecto”, señaló el mandatario al referirse a las conversaciones, y agregó que podría alcanzarse un acuerdo “en el transcurso de la próxima semana”. Pese a ese pronóstico, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que Irán decidió paralizar el diálogo con Estados Unidos como medida de respuesta a las acciones militares israelíes en territorio libanés. Trump también hizo referencia a dificultades recientes en las gestiones diplomáticas. “Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, declaró durante la misma entrevista.

Estados Unidos busca preservar el diálogo para poner fin al conflicto iniciado en febrero. FOTO: EFE

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Gestiones para preservar el alto el fuego en Líbano

Como parte de los esfuerzos para evitar una mayor escalada, Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y estableció contacto con Hizbulá con el objetivo de sostener el alto el fuego vigente en Líbano y evitar que las tensiones afecten las negociaciones relacionadas con Irán. Según explicó el mandatario en Truth Social, Netanyahu aceptó no desplegar tropas en Beirut, mientras que Hizbulá se comprometió a cesar el lanzamiento de proyectiles contra Israel. Tras esos contactos, Trump expresó: “Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!”. La situación sigue siendo frágil. En las últimas horas, Israel incrementó sus operaciones militares en Líbano, una acción que pone en riesgo la tregua vigente desde abril y amenaza la continuidad de una nueva ronda de conversaciones programada para este martes en Washington con representantes del Gobierno libanés. Hizbulá, por su parte, mantiene su rechazo a ese proceso. La ofensiva israelí también tiene implicaciones para el diálogo entre Washington y Teherán. Durante las últimas semanas, ambas partes han intercambiado borradores de un posible acuerdo orientado a poner fin al conflicto y permitir la normalización del tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Trump habló con Netanyahu y con Hizbulá para sostener la tregua vigente en Líbano. FOTO: EFE

Axios reporta tensión entre Trump y Netanyahu

El medio estadounidense Axios informó que durante la conversación telefónica entre ambos líderes, Trump expresó su desacuerdo con la estrategia militar israelí en Líbano utilizando términos directos. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados de forma anónima por el portal, el presidente estadounidense le dijo a Netanyahu que está “jodidamente loco”. Según la publicación, la reacción de Trump se produjo después de que el jefe del Gobierno israelí reiterara que mantendría su postura y advirtiera que atacaría “objetivos terroristas” en Beirut si Hizbulá continuaba con sus acciones contra Israel.

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