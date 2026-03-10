Alertan golpe a finanzas de universidades privadas por impuesto que les clavó Petro

Hay preocupación en el sector de educación privada en Colombia. Y todo es por los efectos que traería el Decreto 0173 de 2026 de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El documento establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, entre las que están las universidades privadas.
Las preocupaciones en torno al decreto las expuso la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), desde donde advirtieron que el impacto de ese tributo sería de aproximadamente $135.000 millones. “Con estos recursos se podrían financiar cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos”, sostuvo la asociación.
Así mismo, señalaron que gravar el patrimonio de estas instituciones significa, en términos prácticos, una disminución de los fondos que actualmente se destinan a becas y programas de permanencia estudiantil.
En ese sentido, las instituciones de educación superior estiman que esta medida impacte entre 75 a 80 universidades privadas en el país. Detallaron que el patrimonio de las universidades permite sostener subsidios internos y alivios financieros y que al reducir esta capacidad financiera, afectará directamente el cumplimiento de su objeto social y las oportunidades educativas de miles de jóvenes.