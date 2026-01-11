x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Alerta de seguridad | EE. UU. pide salida inmediata de sus ciudadanos en Venezuela por amenaza de grupos armados

Desde el gobierno de Estados Unidos expresaron que Venezuela tiene el nivel más alto de alerta (Nivel 4: No viajar), por lo que sugieren seguir las recomendaciones antes de movilizarse por el país.

  • Gobierno de Estados Unidos envió una alerta a los estadounidenses en Venezuela. FOTO: GETTY - AFP
    Gobierno de Estados Unidos envió una alerta a los estadounidenses en Venezuela. FOTO: GETTY - AFP
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno”, dice en un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Lea también: Trump advierte a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

En este sentido, indicaron que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de “no viajar” al país latinoamericano debido al riesgo de “detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.

En concreto, han alertado de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país para lo que estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos.

Entérese: De estructura criminal clásica a corrupción institucional: el verdadero significado de la postura de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles

Unas afirmaciones que el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha negado tajantemente, acusando a las autoridades del país norteamericano de “fabricar una percepción del riesgo que no existe” basándose en “relatos inexistentes”.

“Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legitimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, indicó una nota oficial publicada por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

El Gobierno venezolano ha manifestado su compromiso con la “protección de la paz”, la “estabilidad institucional” y la “convivencia del pueblo venezolano”.

Siga leyendo: Trump advierte a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida