Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

La amenaza la realizó el ministro de Defensa de Israel, esto en medio de la designación del sucesor del ayatolá supremo de Irán.

    Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei y elegido como líder supremo en Irán. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

“Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda”, afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

Lea también: ¿Quién es el ayatolá Alí Jamenei y por qué tiene tanto poder en Irán?

Así, ha hecho hincapié en que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han dado orden al Ejército para que “se prepare para actuar a través de todos los medios disponibles para llevar a cabo esta misión, como parte integral de los objetivos de la operación ‘León Rugiente’”.

“Seguiremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace”, ha zanjado el ministro de Defensa israelí, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según confirmó la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

¿Qué se sabe sobre el sucesor de Alí Jamenei?

Respecto a quién continuaría al mando tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, encargada de seleccionar al nuevo líder, expresó que el sucesor sería “designado lo antes posible”.

Y al parecer fue así. Según el medio Irán International, esa Asamblea se decantó por el hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, esto bajo presión de la Guardia Revolucionaria.

“Los clérigos de alto rango responsables de seleccionar al próximo líder supremo de Irán se reunieron el martes para deliberar, y el hijo del exlíder asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, emergió como el claro favorito, según tres funcionarios iraníes familiarizados con las deliberaciones”, fue lo que también informó el medio estadounidense The New York Times.

Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei y elegido como líder supremo en Irán. Foto: redes sociales

La Asamblea de Expertos tiene 88 miembros que son elegidos cada ocho años. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el jefe judicial de línea dura, Gholamhossein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, un clérigo y miembro de la Asamblea de Expertos, actuaban como líderes interinos tras la muerte del ayatolá.

Siga leyendo: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

*Con información de AFP y Europa Press

Utilidad para la vida