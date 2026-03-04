Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

“Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda”, afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

Así, ha hecho hincapié en que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han dado orden al Ejército para que “se prepare para actuar a través de todos los medios disponibles para llevar a cabo esta misión, como parte integral de los objetivos de la operación ‘León Rugiente’”.

“Seguiremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace”, ha zanjado el ministro de Defensa israelí, según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.