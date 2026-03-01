¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

En un trabajo conjunto entre Estados Unidos e Israel, se logró dar con el paradero del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, mediante una rigurosa vigilancia que incluía conocer sus movimientos, sus reuniones, sus patrones, dónde dormía y hasta el lugar en el que estaría para ejecutar el ataque con misiles de largo alcance.

Fue un estrecho intercambio de información confidencial que duró varios meses y contó con la participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), cuya función consistía en ubicar con exactitud el sitio donde se encontraría Jameneí junto con altos funcionarios del régimen de los ayatolás para que Israel diera paso al ataque.

Precisamente, el New York Times reveló que la agencia se había enterado de una reunión que tendría Jameneí el sábado por la mañana en un complejo de líderes en el corazón de Teherán, capital de Irán.

Ese sería, entonces, el momento perfecto y posiblemente la única oportunidad para que Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu actuaran con rapidez y coordinación. La operación dejó en evidencia la poca precaución de los líderes iraníes para protegerse de amenazas externas, incluso cuando estaban congregados en un recinto seguro.

Y es que la CIA contaba con información de “alta fidelidad” suministrada por personas que prefirieron mantener el anonimato, según el New York Times.

La ofensiva estaba originalmente programada para realizarse durante la noche —tal como se hizo con el operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela—, pero se decidió adelantarla a la mañana, aprovechando la reunión del sábado en el complejo gubernamental.

El diario citado reveló que en ese recinto se encontraban Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar; Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; y Mohammad Shirazi, viceministro de inteligencia.