x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) jugó un papel fundamental al suministrar información a Israel sobre los movimientos del líder supremo iraní, lo que permitió atacar en el momento preciso con misiles de largo alcance. ¿Cómo lo siguieron?

  • ¿Cómo participó la CIA en el rastreo del líder supremo Alí Jameneí en Irán? FOTO: Tomada de elimparcial.com
    ¿Cómo participó la CIA en el rastreo del líder supremo Alí Jameneí en Irán? FOTO: Tomada de elimparcial.com
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un trabajo conjunto entre Estados Unidos e Israel, se logró dar con el paradero del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, mediante una rigurosa vigilancia que incluía conocer sus movimientos, sus reuniones, sus patrones, dónde dormía y hasta el lugar en el que estaría para ejecutar el ataque con misiles de largo alcance.

Fue un estrecho intercambio de información confidencial que duró varios meses y contó con la participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), cuya función consistía en ubicar con exactitud el sitio donde se encontraría Jameneí junto con altos funcionarios del régimen de los ayatolás para que Israel diera paso al ataque.

Lea también: Pentágono asegura que destruyó el cuartel de los Guardianes de la Revolución en Irán

Precisamente, el New York Times reveló que la agencia se había enterado de una reunión que tendría Jameneí el sábado por la mañana en un complejo de líderes en el corazón de Teherán, capital de Irán.

Ese sería, entonces, el momento perfecto y posiblemente la única oportunidad para que Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu actuaran con rapidez y coordinación. La operación dejó en evidencia la poca precaución de los líderes iraníes para protegerse de amenazas externas, incluso cuando estaban congregados en un recinto seguro.

Entérese: ¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán?

Y es que la CIA contaba con información de “alta fidelidad” suministrada por personas que prefirieron mantener el anonimato, según el New York Times.

La ofensiva estaba originalmente programada para realizarse durante la noche —tal como se hizo con el operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela—, pero se decidió adelantarla a la mañana, aprovechando la reunión del sábado en el complejo gubernamental.

El diario citado reveló que en ese recinto se encontraban Mohammad Pakpour, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar; Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; y Mohammad Shirazi, viceministro de inteligencia.

¿Cómo se hizo la operación para llegar al paradero de Alí Jameneí?

La ofensiva del 28 de febrero, denominada por Estados Unidos “Operación Furia Épica” y por Israel “Operación Rugido del León”, comenzó a las 6:00 a.m. (hora de Israel) con el despliegue de aviones de combate en bases israelíes, los cuales transportaban misiles de largo alcance y alta precisión.

Sobre las 9:40 a.m., los aviones llegaron a Teherán, exactamente al complejo donde se encontraban Jameneí y los altos funcionarios, y lanzaron el ataque contra ellos, así como contra varios otros objetivos en la ciudad.

Los muertos

Las agencias de noticias estatales de Irán confirmaron la muerte de Alí Jameneí, del general Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, y de Ali Shamkhani, asesor de seguridad de alto nivel del régimen iraní.

Otros medios informaron este domingo que también habría fallecido el expresidente de Irán (2005-2013), Mahmoud Ahmadinejad, aunque esta información aún no ha sido oficialmente confirmada.

¿Qué sigue?

Donald Trump se mostró dispuesto a continuar y prevé operaciones militares contra Irán durante cuatro semanas, si es posible. “Calculamos que serán unas cuatro semanas de ataques”, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. “Es un país grande; llevará cuatro semanas o menos”, añadió.

Era claro que esta crisis representa lo más cercano a una guerra mundial en décadas, pero resulta interesante preguntarse por qué Estados Unidos no atacó directamente y dejó que fuera Israel quien ejecutara la ofensiva.

Algunos expertos, citados en el sitio web La Pizarra Explica, revelaron que se trata de una jugada perfecta: para Washington, Irán representa una amenaza estratégica, mientras que para Israel es una amenaza existencial.

Iniciar una ofensiva en estos momentos habría significado un obstáculo político para la administración de Donald Trump, al requerirse la aprobación del Congreso, además de provocar un aumento en el precio del petróleo y en la inflación, así como la desviación de recursos que normalmente se destinan a otras prioridades.

Siga leyendo: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida