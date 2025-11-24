Corte Suprema de Brasil mantiene en prisión a Jair Bolsonaro por “intento de fuga” tras quemar su tobillera

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes para mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.
En contexto: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva
El ultraderechista, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia, a la espera de agotar los recursos contra la sentencia. El plazo para apelar termina este lunes.