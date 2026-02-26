Nicolás Maduro se quedó sin plata para pagarle a su abogado en Estados Unidos, la culpa sería de la Lista Clinton

Un abogado del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro acusó a las autoridades estadounidenses de bloquear el pago de sus honorarios por parte de las autoridades venezolanas, en un documento judicial hecho público el miércoles en Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores están encarcelados en ese estado, a la espera de un juicio por narcotráfico. En una carta fechada el 20 de febrero, el abogado Barry Pollack explicó al juez Alvin Hellerstein que pidió una autorización especial al Departamento del Tesoro para poder cobrar sus honorarios de las autoridades venezolanas, que aún están sometidas a sanciones estadounidenses. Lea también: Así fueron los últimos días de Maduro en el poder, según New York Times; creyó que había “conquistado” a Trump

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dio luz verde, tanto para representar a Nicolás Maduro como a su esposa Cilia Flores. Pero esa autorización fue revocada apenas unas horas después de haber sido concedida, en el caso de Nicolás Maduro, prosigue el abogado. “Al negarse a autorizar al gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC obstaculiza su capacidad para asegurarse los servicios de un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional —garantizado por la Sexta Enmienda (de la Constitución)— a ser representado por el abogado de su elección”, escribe Barry Pollack.