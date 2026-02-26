Nicolás Maduro se quedó sin plata para pagarle a su abogado en Estados Unidos, la culpa sería de la Lista Clinton

Un abogado del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro acusó a las autoridades estadounidenses de bloquear el pago de sus honorarios por parte de las autoridades venezolanas, en un documento judicial hecho público el miércoles en Nueva York.
Maduro y su esposa Cilia Flores están encarcelados en ese estado, a la espera de un juicio por narcotráfico. En una carta fechada el 20 de febrero, el abogado Barry Pollack explicó al juez Alvin Hellerstein que pidió una autorización especial al Departamento del Tesoro para poder cobrar sus honorarios de las autoridades venezolanas, que aún están sometidas a sanciones estadounidenses.
