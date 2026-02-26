x

Nicolás Maduro se quedó sin plata para pagarle a su abogado en Estados Unidos, la culpa sería de la Lista Clinton

Barry Pollack envió una carta al juez Alvin Hellerstein en la que explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está “obstaculizando” los pagos de sus honorarios como abogado defensor.

  Nicolás Maduro estaría enfrentando dificultades para pagarle los honorarios legales a su abogado en Nueva York. FOTO: AFP
    Nicolás Maduro estaría enfrentando dificultades para pagarle los honorarios legales a su abogado en Nueva York. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Un abogado del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro acusó a las autoridades estadounidenses de bloquear el pago de sus honorarios por parte de las autoridades venezolanas, en un documento judicial hecho público el miércoles en Nueva York.

Maduro y su esposa Cilia Flores están encarcelados en ese estado, a la espera de un juicio por narcotráfico. En una carta fechada el 20 de febrero, el abogado Barry Pollack explicó al juez Alvin Hellerstein que pidió una autorización especial al Departamento del Tesoro para poder cobrar sus honorarios de las autoridades venezolanas, que aún están sometidas a sanciones estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dio luz verde, tanto para representar a Nicolás Maduro como a su esposa Cilia Flores. Pero esa autorización fue revocada apenas unas horas después de haber sido concedida, en el caso de Nicolás Maduro, prosigue el abogado.

“Al negarse a autorizar al gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC obstaculiza su capacidad para asegurarse los servicios de un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional —garantizado por la Sexta Enmienda (de la Constitución)— a ser representado por el abogado de su elección”, escribe Barry Pollack.

Nicolás Maduro se quedó sin plata para pagarle a su abogado en Estados Unidos, la culpa sería de la Lista Clinton

El defensor agrega que, en esta etapa, no solicita ninguna iniciativa por parte del juez, sino que simplemente desea informarle de la situación.

No obstante, “si la OFAC no da seguimiento a la solicitud de restablecimiento de la autorización inicial, o la rechaza, el señor Maduro presentará en los próximos días una moción formal con el fin de solicitar la intervención del tribunal”, advierte el abogado.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, fueron llevados por la fuerza a Estados Unidos a principios de enero tras haber sido capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense. Ambos están formalmente inculpados por narcotráfico por un tribunal de Manhattan y han sido encarcelados en una prisión federal de Brooklyn. Deben comparecer de nuevo el 26 de marzo.

