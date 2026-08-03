Jefe del Pentágono anunció que clausurará ejercicios militares para defender el canal de Panamá: así será la estrategia

El secretario de Defensa estadounidense clausurará la próxima semana en Panamá los ejercicios militares que llevan a cabo una veintena de países para proteger la vía interoceánica de cualquier ataque, informó este lunes 3 de julio una fuente oficial panameña.

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Este será el segundo viaje de Pete Hegseth a Panamá. En 2025, visitó el país en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar el canal bajo el controvertido argumento de que estaba controlado por China.

Hegseth estará en Panamá “el día 13 de agosto” para la clausura de las maniobras militares multinacionales que empezaron esta semana y se llevan a cabo desde hace más de 20 años en el país centroamericano para proteger el canal, dijo a periodistas el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, sin dar más detalles.

Además de Estados Unidos, en los ejercicios participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Perú y el Reino Unido.