Cayeron los primeros implicados en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez; buscan a su expareja como presunto instigador

Ha pasado más de un año desde el asesinato de la influencer y modelo mexicana Valeria Márquez, quien al momento del crimen en Zapopan, Jalisco (México), se encontraba en su salón de belleza mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok.
Horas más tarde, un hombre encapuchado que se hizo pasar por un domiciliario llegó al establecimiento para entregarle un “regalo muy costoso”. Tras preguntar por ella, le entregó un peluche con un café, y en ese momento le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. El crimen quedó grabado en la transmisión en vivo y generó conmoción entre sus seguidores.