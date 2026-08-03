Cayeron los primeros implicados en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez; buscan a su expareja como presunto instigador

Ha pasado más de un año desde el asesinato de la influencer y modelo mexicana Valeria Márquez, quien al momento del crimen en Zapopan, Jalisco (México), se encontraba en su salón de belleza mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. Horas más tarde, un hombre encapuchado que se hizo pasar por un domiciliario llegó al establecimiento para entregarle un “regalo muy costoso”. Tras preguntar por ella, le entregó un peluche con un café, y en ese momento le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. El crimen quedó grabado en la transmisión en vivo y generó conmoción entre sus seguidores.

Ese mismo 13 de mayo de 2025, la Fiscalía mexicana abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio para intentar establecer quién fue el autor intelectual del crimen y bajo qué circunstancias estuvieron involucrados no solo el repartidor que se movilizaba en motocicleta, sino también otro hombre que al parecer lo acompañaba.

Dos hombres capturados por el feminicidio de Valeria Márquez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Ramón Ángel, alias “El R1”, quien sería el presunto autor intelectual del asesinato de Valeria Márquez.

Ella era Valeria Márquez. FOTOS: Tomadas de redes sociales

La detención se llevó a cabo en el municipio de Atotonilco El Alto, en el estado de Jalisco (México), durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según García Harfuch, “El R1” sería la persona que presuntamente ordenó el feminicidio a petición de su hijo Francisco “N”, quien mantuvo una relación sentimental con la modelo y la habría amenazado en diversas ocasiones. Las autoridades continúan en la búsqueda de Francisco “N”.

El historial criminal de “El R1” se remonta a varias décadas atrás, cuando formó parte de “Los Cuines”, una organización criminal a la que perteneció hasta 2012. Ese mismo año también habría estado detrás de la quema de varios vehículos tras la captura de Eric Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Más tarde, Ramón Ángel fundó la célula criminal “Los R”, una organización dedicada presuntamente a la extorsión en los estados de Michoacán y Jalisco. Las autoridades también capturaron en el municipio de Zapopan, Jalisco, al presunto coautor del feminicidio de la influencer. Se trata de Iván Martín “N”, señalado de haber participado antes, durante y después del crimen, al vigilar la escena y colaborar con el agresor material —quien se hizo pasar por repartidor— para facilitar su huida. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas