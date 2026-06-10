Ecuador captura a dos colombianos solicitados por EE. UU. por presuntos nexos con red internacional de narcotráfico

La Policía Nacional de Ecuador capturó en Quito a dos ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con una estructura internacional de narcotráfico. El operativo fue ejecutado en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y sus resultados fueron anunciados este martes 10 de junio de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg. Según las autoridades, los detenidos son considerados integrantes de una organización criminal con operaciones en varios países y son solicitados “con fines de extradición a Estados Unidos”. Siga leyendo: Por ahora ni Sánchez ni Fujimori: Perú no sabría quién es su nuevo presidente hasta julio

Los capturados fueron identificados como Nerlin Pineda Paredes, alias ‘Familia’, catalogado como Objetivo de Alto Valor, y Alver Pineda Mosquera, conocido con los alias ‘Mono’ o ‘Promesa’, señalado como Individuo de Interés Penal Relevante. De acuerdo con la información oficial, ambos tendrían un papel dentro de una estructura criminal relacionada con Edison Washington Prado Álava, alias ‘Gerald’, narcotraficante ecuatoriano extraditado a territorio estadounidense en 2017. Las investigaciones indican que los dos colombianos habrían participado en actividades ligadas al procesamiento y distribución de sustancias ilícitas. Los reportes recopilados por las autoridades los ubican en operaciones desarrolladas desde zonas estratégicas de Colombia.

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Investigaciones apuntan a control de laboratorios y rutas internacionales

Según las pesquisas, los detenidos habrían administrado una infraestructura utilizada para actividades de narcotráfico que incluía laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio y el manejo y suministro de insumos químicos destinados a estas operaciones. Las autoridades sostienen que estas operaciones permitían abastecer corredores de tráfico de droga con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. El ministro Reimberg señaló además que los capturados son considerados “piezas clave” dentro de la organización investigada por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. Otro de los elementos incorporados a la investigación señala que, tras la captura de alias ‘Gerald’, los ahora detenidos habrían buscado ingresar a procesos de desmovilización de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales”.

Las autoridades los vinculan con una red internacional dedicada al narcotráfico regional. FOTO: EFE.

Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad