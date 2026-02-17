Epstein habló de escopolamina y planta colombiana para manipular voluntades: ¿qué dijo?

Ya se ha hablado de los vínculos que habría entre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y Colombia. Se han revelado los mensajes de Ghilaine Maxwell, su pareja, en los que se habla de un vuelo en un helicóptero militar durante el gobierno de Andrés Pastrana, con quien Maxwell sale en fotografías. Ahora parece haber otro vínculo con el país. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló dos mensajes misteriosos con respecto a la relación de Epstein con Colombia. El primero, del 3 de marzo de 2014, es entre el pedófilo y una mujer identificada como Ann Rodríguez.

Las plantas de “borrachero”

En el mensaje se lee: “Pregúntale a Chris sobre mis plantas de borrachero en el vivero”. Luego, en un correo del 27 de enero del 2015, Epstein se comunica con un hombre identificado como Antoine Verglas, en el que se habla de escopolamina colombiana. Su nombre también aparece en un intercambio de mensajes entre Epstein y Jean Luc Brunell, un modelo francés que se suicidó mientras esperaba un juicio que incluía cargos por violación de menores. El nexo con Colombia está en un correo de enero de 2015, en el que Verglas le dice al pedófilo “echa un vistazo al artículo y especialmente al video del final”. En el asunto del correo se lee: “Escopolamina: poderosa droga creciendo en los bosques de Colombia que ELIMINA (...) el libre albedrío”. Lea también: Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y su abogado pide indulto de Trump antes de que ella responda ante el Congreso

El artículo del Daily Mail

El artículo al que hace referencia Verglas es del periódico británico The Daily Mail, que narra cómo se usa el árbol de borrachero para elaborar escopolamina, droga ampliamente utilizada en Colombia para diferentes modalidades de hurto. “La droga se llama escopolamina, pero coloquialmente se la conoce como ‘el aliento del diablo’ y se deriva de un tipo particular de árbol común en América del Sur. Las historias que rodean la droga son materia de leyendas urbanas, y algunas cuentan historias de terror sobre personas que fueron violadas, obligadas a vaciar sus cuentas bancarias e incluso obligadas a entregar un órgano”, se lee en el artículo. El artículo agrega que “la droga (...) convierte a las personas en zombis y bloquea la formación de recuerdos. Así que, incluso después de que desaparece el efecto de la droga, las víctimas no recuerdan lo sucedido”. La investigación revelada abre los interrogantes de cómo llegó Epstein a interesarse por esta droga, con qué intermediarios, si la usó para someter a sus víctimas y si hay rastro de escopolamina en los casos de violaciones relacionadas con su red de explotación sexual.

¿Encubrimiento en el caso de Jeffrey Epstein?