Jeffrey Epstein medió una reunión entre Tim Cook, de Apple, y el exjefe de Windows

Documentación recientemente hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra que Jeffrey Epstein desempeñó un papel activo como mediador y asesor para Steven Sinofsky, antiguo responsable de Windows en Microsoft, tras su abrupta salida de la compañía en 2012. Según la información adelantada por el medio tecnológico The Verge, Epstein no solo asesoró a Sinofsky en la negociación de un paquete de salida valorado en unos 14 millones de dólares, sino que también intervino para abrirle puertas en otras grandes tecnológicas como Apple y Samsung.
La investigación se basa en un conjunto de correos electrónicos incluidos en los denominados “Epstein files”, que detallan el intercambio continuo de mensajes entre el exdirectivo de Microsoft y Epstein desde al menos 2011. Estos correos muestran cómo Epstein, ya condenado en 2008 por delitos sexuales, seguía manteniendo influencia en círculos corporativos de alto nivel años después, utilizando su red de contactos para conectar a ejecutivos tecnológicos y financieros.
