Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

Apple planea utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google , para impulsar la versión actualizada de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.
“Tras una cuidadosa evaluación, Apple determina que la tecnología de IA de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, señalan Apple y Google en un comunicado citado por la cadena CNN.