Murió Jim Ávila, emblemático corresponsal de ABC News, a los 70 años; la noticia fue anunciada por una colega en vivo

El periodista permaneció durante seis semanas en cuidados de hospicio debido a complicaciones derivadas de “una caída”.

  Murió el periodista Jim Ávila a los 70 años en San Diego, California, Estados Unidos. FOTO: Tomada de Instagram @jimavila
    Murió el periodista Jim Ávila a los 70 años en San Diego, California, Estados Unidos. FOTO: Tomada de Instagram @jimavila
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El mundo del periodismo lamenta la partida de Jim Ávila, un destacado corresponsal de ABC News que batalló durante mucho tiempo contra una enfermedad que deterioró progresivamente su salud. El deceso fue confirmado por el mismo medio de comunicación, que afirmó en un reporte que se produjo a los 70 años, este 12 de noviembre de 2025, en su casa en San Diego, California, Estados Unidos.

Lea también: Nueva víctima de censura en RTVC: “Es irónico que una radio enfocada en las minorías no pudiera armonizarse con el primer gobierno de izquierda”

Ávila había recibido un trasplante de riñón por parte de su hermano Jaie, en 2018, ya que sus riñones solo funcionaban al 14 % debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Sin embargo, reconoció que este procedimiento quirúrgico en el Cedars-Sinai Medical Center representó una “odisea” para él, aunque sin este habría estado “a solo una semana de ser ingresado en un centro de cuidados paliativos”, según comentó al semanario Adweek.

“Jim fue un reportero excepcional. Me inspiró a dedicarme al periodismo y en muchos otros ámbitos de mi vida. Ganó prácticamente todos los premios existentes, pero se sentía especialmente orgulloso de haber ingresado al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos durante una ceremonia celebrada aquí en San Antonio en 2019”, dijo su hermano Jaie.

Antes de su fallecimiento, el periodista permaneció durante seis semanas en cuidados de hospicio debido a complicaciones derivadas de “una caída”. La presentadora Diane Macedo, el presidente de ABC News, Almin Karamehmedovic, y demás compañeros enviaron sentidas condolencias a la familia del periodista, además de un agradecimiento por los 17 años que estuvo en el medio.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, incluidos sus tres hijos, Jamie, Jenny y Evan, y le agradecemos sus numerosas contribuciones”, afirmó Karamehmedovic.

Jim Ávila tuvo una amplia trayectoria cubriendo diversos temas relacionados con política, justicia y ley, además de aparecer también en World News Tonight y Good Morning America. Su ascenso se dio durante el mandato de Barack Obama, cuando trabajó como corresponsal en la Casa Blanca y realizó profundos trabajos de investigación.

Siga leyendo: Los correos de Epstein que ponen aún más contra las cuerdas a Trump: “Pasó horas” y “sabía de las chicas” víctimas de abuso

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Jim Ávila?
Falleció por complicaciones de salud que se agravaron tras una caída, sumadas a un historial de diabetes y un trasplante de riñón recibido en 2018.
¿Qué papel desempeñó en ABC News?
Fue corresponsal de política, justicia y ley, además de aparecer en World News Tonight y Good Morning America durante 17 años.
¿Por qué es importante para el periodismo hispano?
Ingresó al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y fue una figura clave en la representación latina en medios nacionales de EE. UU.
Utilidad para la vida