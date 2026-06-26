Bolton, exconsejero de Trump que compartió documentos clasificados de EE.UU., se declaró culpable

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump antes de convertirse en un crítico acérrimo del presidente estadounidense, se declaró culpable el viernes de un cargo por retener documentos clasificados.

Este diplomático de 77 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Maryland como parte de un acuerdo por el cual la fiscalía recomendará una pena de prisión de no más de cinco años.

Preguntado por el juez Theodore Chuang sobre su culpabilidad, Bolton respondió: “Sí, su señoría, y lo siento”. El juez le impuso una multa de 2,25 millones de dólares. La audiencia para la sentencia se fijó para el 28 de octubre.

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Bolton, uno de los críticos de Trump que ha sido blanco de la fiscalía desde el regreso del republicano a la Casa Blanca a principios de 2025, fue imputado en octubre con 18 cargos por transmisión y retención de información de defensa nacional de alto secreto.

La justicia acusó a Bolton de haber “abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos” con dos personas de su entorno que carecían de permiso para acceder a este tipo de información.

Medios locales informan de que estas dos personas con las que compartió información serían su esposa y su hija.

“Cabe destacar que lo hizo utilizando su cuenta de correo electrónico personal y aplicaciones de mensajería no gubernamentales”, señaló la fiscal Kelly Hayes en referencia a las acciones de Bolton entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

El material fue supuestamente utilizado después en un libro que Bolton escribió, titulado “The Room Where It Happened” (en español, “La habitación donde sucedió: Un relato desde el corazón de la Casa Blanca”), en el que criticaba abiertamente a Trump y a su gobierno.