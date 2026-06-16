El FBI frustró un posible ataque en evento de UFC en la Casa Blanca

La policía federal de Estados Unidos (FBI) frustró un posible ataque contra el espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, afirmó el martes su director.

Según un artículo de Fox News compartido en redes por el director del FBI, el plan incluía el uso de drones y francotiradores. “Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco”, dijo Kash Patel en X.

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Su publicación incluía una foto de un titular de Fox News que decía: “El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios”.

Patel también compartió el enlace al artículo. En él, Fox News informa, citando funcionarios no identificados, que cinco personas fueron detenidas y que los investigadores identificaron a 23 personas en una “posible red de conspiradores”.

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El plan consistía en utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) y provocar una evacuación masiva que “dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado”, señaló Fox News.