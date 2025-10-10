¿Qué sigue en Perú tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte?

Con Dina Boluarte, Perú suma seis presidentes que han sido destituídos en su historia. Esto porque en la madrugada del viernes, el Congreso aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente” tras un proceso exprés impulsado por las bancadas de derecha y el fujimorismo, que hasta hace poco la respaldaban.
Boluarte fue citada a ejercer su defensa, pero se negó a asistir al considerar inconstitucional el procedimiento, pero con 122 votos a favor de su destitución, el Legislativo declaró su salida del cargo y nombró al presidente del Congreso, José Jerí, como jefe de Estado interino.
Jerí asumió de inmediato con la promesa de liderar un Gobierno de transición hasta las elecciones de abril de 2026, en un ambiente político en el que existe una desconfianza generalizada de los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales.
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía en el que, con datos de 2024, más del 90 % de los hogares expresó poca o ninguna confianza en el Congreso y los partidos políticos, y cerca del 80 % desconfió del Poder Judicial y de los gobiernos regionales. A esto se le suma que en mayo de este año, Boluarte tocó fondo en las encuestas con apenas un 2% de aprobación, según un sondeo de la firma Ipsos.