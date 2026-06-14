Influencer Gaspi y cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil

Este domingo, Brasil registró un mortal accidente aéreo. En Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, dos helicópteros chocaron a primera hora de la tarde y dejaron al menos seis personas fallecidas. Las autoridades locales ya revelaron los primeros nombres de las víctimas del siniestro. Una de ellas es Gaspi, reconocido youtuber e influencer argentino. Lea: Prima de los hermanos Mucutuy murió en combates entre disidencias de las Farc en Guaviare Su verdadero nombre era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y en sus redes sociales sumaba más de dos millones de seguidores. El joven creador de contenido comenzó a ganar reconocimiento en Instagram gracias a videos cortos en los que detenía a desconocidos en mitad de la calle para entrevistarlos. Con el tiempo, trasladó su contenido al humor en YouTube, plataforma en la que se consolidó como uno de los influencers argentinos más reconocidos.

Su popularidad trascendió las fronteras de Argentina. En 2025 fue invitado a “La Velada del Año V”, un evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, considerado uno de los encuentros más importantes del mundo digital y que reúne anualmente a algunas de las figuras más destacadas de las redes sociales. Uno de los próximos pasos que daría Gaspi en su carrera era el lanzamiento de su primera serie, Gaspi visita tu hogar, que salió el pasado 23 de mayo, tuvo cuatro capítulos y fue transmitida por el canal de streaming Blender.

El cantante estadounidense, Oliver Tree, es otra de las víctimas del accidente de helicóptero en Brasil

En el listado compartido por las autoridades brasileñas también aparece el nombre de Oliver Tree, rapero estadounidense de 32 años. Desde su adolescencia, el californiano, cuyo verdadero nombre era Oliver Tree Nickell, se dedicó de lleno a la música y llegó a ser telonero de Frank Ocean y Tyler, The Creator.

En redes sociales ganó popularidad en los últimos años gracias a sus particulares peinados y a su divertida manera de vestir. El artista se encontraba en Brasil porque ese era uno de los destinos incluidos en su reciente gira mundial, The World’s First World Tour. En el país latinoamericano se presentó el 6 de junio en São Paulo y tenía previsto continuar la gira con una presentación en Lisboa el 13 de julio, además de realizar paradas programadas en China, Japón, la Antártida, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Además de Gaspi y Tree, Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac también fallecieron en el accidente aéreo.

¿Qué más se sabe sobre el accidente en Brasil?

Son pocos los detalles que se han revelado sobre el siniestro. El accidente ocurrió el domingo por la mañana cuando dos aeronaves chocaron en el aire mientras sobrevolaban un depósito de vehículos eléctricos. Además de los seis fallecimientos, más de 20 automóviles terminaron incendiados debido a lo ocurrido.