Colombiano está en estado crítico de salud tras accidente en EE.UU., familia busca ayuda para poder viajar

Juan Sebastián Gómez Restrepo es un colombiano que lleva varios años radicado en Boston, Estados Unidos. Su familia vive un drama ya que luego de un accidente de tránsito sufrido hace cinco días en Chelsea, Massachusetts, lo dejó hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Piden ayuda con la visa humanitaria para poder viajar desde Colombia.
El siniestro ocurrió el miércoles, 16 de septiembre, en horas de la madrugada y al parecer, estuvo involucrado un carro y una scooter. Su hermana, Verónica, se dio cuenta el jueves mediante una llamada de un conocido que se encuentra en el país norteamericano.