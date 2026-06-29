Keiko Fujimori es elegida presidenta de Perú tras completarse el 100 % de los escrutinios

La derechista Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú por un estrecho margen frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje. Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata de 51 años. Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Sánchez el 49,86%, de acuerdo con la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

La diferencia es de menos de 50.000 votos, de un total de más de 18 millones de votos válidos. La segunda vuelta en Perú dio lugar a uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina. Lea también: Elecciones en Perú: Fujimori mantiene la delantera, pero Sánchez rechaza resultados preliminares y denuncia “indicios de fraude” Los dos candidatos se fueron alternando en la cabeza del conteo antes de que Fujimori ganara la semana pasada una ventaja irreversible. El organismo electoral completó el conteo de las actas este lunes, según informó. Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, ha dicho que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori alegando un presunto fraude en los votos en el exterior, aunque sin aportar pruebas. Desde 2016, ocho presidentes se han sucedido al frente de Perú, en un contexto de crisis institucionales recurrentes agravado en los últimos años por el auge del crimen organizado. El vencedor sustituirá el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años. Keiko Sofía Fujimori Higuchi se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú y en la segunda mujer en ejercer el cargo, después de Dina Boluarte.