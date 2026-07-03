Keiko Fujimori fue proclamada presidenta de Perú; la primera mujer elegida por voto popular

Keiko Sofía Fujimori Higuchi intentó en cuatro ocasiones convertirse en la primera mujer elegida por voto popular como presidenta del Perú. Esta batalla por llegar a la Casa de Pizarro comenzó en 2011, cuando se enfrentó al exmilitar Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,45 % de los votos frente al 48,55 %. La segunda vez fue en 2016, contra Pedro Pablo Kuczynski, también perdiendo por una diferencia de apenas 42.000 votos. En 2021 volvió a intentarlo frente a Pedro Castillo, quien posteriormente fue destituido tras liderar un intento de golpe de Estado en 2022.

En 2026, se enfrentó al izquierdista Roberto Sánchez, considerado el heredero político de Castillo. Aunque el escrutinio fue largo de casi un mes, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori logró finalmente la Presidencia con una diferencia de 49.641 votos en la segunda vuelta electoral.

La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

En una ceremonia realizada en Lima por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la obstinada derechista, senadora y exprimera dama fue proclamada presidenta electa del Perú este 3 de julio de 2026, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el cargo de jefa de Estado y la segunda en llegar a la Presidencia después de Dina Boluarte. Este acto formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes diferentes en la última década. “La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo. “En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Bermejo. Entérese: Keiko Fujimori, la heredera de un apellido que divide al Perú, llega a la presidencia con investigaciones pendientes

Keiko Fujimori recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031. Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Keiko Fujimori. FOTO: AFP

La primera mujer en ser electa presidenta de Perú tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño. El triunfo se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez. Por su parte, el izquierdista Roberto Sánchez alega irregularidades en los votos del exterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El JNE rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados. Siga leyendo: Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la Presidencia de Perú; pero el resultado oficial se conocerá el 3 de julio

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