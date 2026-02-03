“Está muy animado de poder visitar Colombia”: Laura Sarabia presenta credenciales ante el rey Carlos III como embajadora en Reino Unido

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el rey Carlos III en una ceremonia protocolaria realizada en el Palacio de St. James, en Londres, acto que marca el inicio formal de su misión diplomática ante el Gobierno británico.
Tras el encuentro, la funcionaria calificó la reunión como positiva y destacó el interés del monarca por Colombia, un gesto que, según dijo, refuerza los lazos bilaterales entre ambos países.
“Tuve el honor de presentar cartas credenciales ante el Rey Carlos III. Fue un honor poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región sino en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda Colombia”, señaló Sarabia.