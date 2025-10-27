x

Leopoldo López dice que Petro pertenece a la misma red criminal que Maduro

El líder opositor, además, dijo que vería con buenos ojos un ataque de Estados Unidos que acabara con el presidente de Venezuela.

  • El líder opositor venezolano Leopoldo López lanzó duras acusaciones contra Gustavo Petro. FOTOS: Archivo (imagen principal)y Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

El opositor venezolano Leopoldo López acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de haberse convertido “en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro” y sugirió que esa postura podría explicarse porque pertenecería “a la misma estructura criminal”.

“Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, dijo López en una rueda de prensa desde Madrid, donde está exiliado desde 2020.

López recordó que la oposición lleva años advirtiendo que Maduro forma parte de una “estructura criminal” dedicada al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal y al comercio ilícito de hidrocarburos. En ese contexto, aplaudió la decisión de Estados Unidos de calificar como terrorista al denominado “Cartel de los Soles” y la supuesta implicación de Maduro en ese grupo, cuya existencia es objeto de debate público.

El Gobierno de Petro es uno de los que cuestionan la existencia del Cartel de los Soles y se ha mostrado crítico frente a las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe contra embarcaciones presuntamente venezolanas que traficaban con cocaína. En las últimas semanas esos operativos se han extendido, según informes, a supuestos barcos colombianos.

Leopoldo López apoya ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Para López, “sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, refiriéndose concretamente a la postura expresada por Petro.

El líder opositor defendió que las acciones militares de Estados Unidos no son “contra Venezuela” sino dirigidas contra el supuesto Cartel de los Soles. Además, reafirmó lo dicho la semana pasada en una entrevista con EFE: apoya cualquier acción que ejerza presión para la salida de Maduro del poder.

Incluso López afirmó que vería con buenos ojos un ataque de Estados Unidos en suelo venezolano que acabara con Maduro, declaración que, según fuentes oficiales, motivó el inicio del trámite para la retirada de su nacionalidad.

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, declaró, y añadió que no le cabe duda de que contaría con el apoyo de la mayoría de la población venezolana.

El Gobierno venezolano anunció el sábado que ha iniciado el proceso para retirar la nacionalidad a López, a quien acusa de pedir una “invasión militar”, además de promover “permanentemente el bloqueo económico” y realizar un “llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”, informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

