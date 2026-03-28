Se levantan bloqueos en frontera con Ecuador tras 19 días de protestas: pérdidas serían de 95 millones de dólares

El tránsito vehicular fue habilitado nuevamente en el Puente Internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador. La reapertura se da luego de 19 días de fuertes protestas y bloqueos de comerciantes y transportadores como rechazo a la imposición de un arancel del 50% a productos colombianos. El bloqueo generó una parálisis significativa en el comercio fronterizo, pero la decisión de levantar la protesta no obedeció a un acuerdo, sino a la cercanía de la Semana Santa, un periodo de alta movilización de personas y mercancías en esta zona binacional. Pese a la reapertura, la tensión comercial entre ambos países persiste y no se ha alcanzado un acuerdo formal sobre los aranceles.

Millonarias pérdidas por lo cierres en la frontera

El cierre del paso fronterizo dejó fuertes afectaciones en la economía regional. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Ipiales, Nariño, las pérdidas alcanzaron los US$5 millones diarios, principalmente por mercancías represadas que no pudieron ser distribuidas oportunamente.

En ese orden, durante los 19 días de bloqueo, las pérdidas acumuladas pueden ser de alrededor de US$95 millones, lo que evidencia el peso estratégico de esta frontera para el comercio bilateral. Le puede gustar: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025 El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera de Ipiales aseguró que la interrupción del tránsito generó un impacto considerable en la dinámica económica, al impedir que bienes y productos llegaran a sus destinos en los tiempos previstos.

¿Se resolvió la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador?

Como se mencionó antes, la reapertura, no se logró ningún acuerdo entre Bogotá y Quito frente a la medida arancelaria que originó la protesta. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera de Ipiales enfatizó que el levantamiento del bloqueo no implica una renuncia a sus exigencias. En una comunicación oficial, el gremio explicó que la decisión responde a un “acto de responsabilidad” ante el inicio de la Semana Santa, considerando el alto flujo de viajeros en esta temporada.

Camiones y mercancías represadas durante la protesta generaron pérdidas diarias cercanas a los US$5 millones en la frontera. FOTO COLFECAR.

Desde la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se han promovido espacios de diálogo entre ambos gobiernos para buscar una salida a la crisis. Las conversaciones han involucrado temas clave como comercio, transporte, seguridad fronteriza, energía y cooperación judicial.