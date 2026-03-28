Se levantan bloqueos en frontera con Ecuador tras 19 días de protestas: pérdidas serían de 95 millones de dólares

El tránsito vehicular fue habilitado nuevamente en el Puente Internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador. La reapertura se da luego de 19 días de fuertes protestas y bloqueos de comerciantes y transportadores como rechazo a la imposición de un arancel del 50% a productos colombianos.
El bloqueo generó una parálisis significativa en el comercio fronterizo, pero la decisión de levantar la protesta no obedeció a un acuerdo, sino a la cercanía de la Semana Santa, un periodo de alta movilización de personas y mercancías en esta zona binacional. Pese a la reapertura, la tensión comercial entre ambos países persiste y no se ha alcanzado un acuerdo formal sobre los aranceles.