Acusan al Personero de Jardín de abuso sexual; ya había golpeado a una mujer

Dos mujeres, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias en su contra, aseguran haber sido víctimas de acoso sistemático, violencia física, psicológica y presunto abuso sexual por parte del personero de Jardín, Juan Camilo Restrepo, elegido con 9 de los 11 votos de los concejales de este municipio del Suroeste antioqueño en febrero del año pasado. Restrepo, por su parte, lo niega todo y asegura que son retaliaciones por el buen trabajo de control político que, según él, está desempeñando en la Personería municipal. Puede leer: Caso de presunto acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín A pesar de que estas dos denuncias apenas se conocen públicamente hasta ahora, Restrepo ya tenía un grave antecedente de violencia de género que se hizo público en 2018 cuando era concejal por el Partido Conservador. En febrero de ese año, Restrepo golpeó a Sandra Milena Ortiz, una funcionaria de la secretaría de Educación del municipio que, por los golpes en el rostro y el antebrazo recibió ocho días de incapacidad.

“Yo estaba comiendo en el parque de Andes, él llegó con los papás, me gritó indicando que mi mamá se iba a morir de cáncer. Yo solté lo que me estaba comiendo y fui donde él. Él salió corriendo y se escondió en una mototaxi, de un momento a otro salió y me golpeó con un puño en la cabeza y en el antebrazo izquierdo”, fue la descripción de los hechos que hizo Ortíz. Restrepo ha reconocido esa agresión y ha dicho que fue “en medio de los tragos que empujó a una persona que cae al suelo”. Tras el escándalo, la entonces secretaria de Gobierno del municipio aseguró también haber sido agredida verbalmente por este hombre, una colega del concejo, una mujer de 65 años, también dijo que había sido víctima de “matoneo”: “Empezó a hacerme la vida imposible, pisándome, golpeándome y fastidiándome, en repetidas oportunidades le dije que me respetara, hasta que en una reunión me insultó y me golpeó en el brazo delante de otros corporados, empleados del Municipio y expositores”, afirmó. Siga leyendo: Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual Sobre esas dos denuncias, Restrepo asegura que fueron promovidas por el entonces alcalde William Rendón, con quien Restrepo primero fue amigo y después enemigo político. “El alcalde por darle como para masificar el tema y darle como otra connotación, puso a la secretaria de Gobierno en ese momento y a una concejala a decir que yo en algún momento verbalmente las había maltratado, pero eso ni había denuncia ni absolutamente nada”, asegura el ahora Personero. Después de ese escándalo, Restrepo terminó su periodo como concejal en 2019 y salió del municipio a ocupar otros cargos públicos en el departamento. Solo regresó hasta el año pasado, cuando fue elegido Personero, el cargo que tiene como objetivo la defensa y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta de los funcionarios públicos y la defensa de los derechos de la ciudadanía a nivel local.

Dos nuevos testimonios contra Juan Camilo Restrepo

Dos mujeres que hasta hace pocos años trabajaron cerca de Restrepo y tuvieron relaciones sentimentales con él quedaron desconcertadas con la noticia de su nombramiento en este cargo y por ese motivo, dicen, quisieron romper el silencio: porque consideran que las mujeres de Jardín no estarían seguras con él en este cargo. Dicen que a estas alturas quieren dejar los traumas que les ha causado en el pasado y seguir adelante con sus proyectos de vida y por eso no emprenden acciones legales; no obstante, consideran que a estas alturas el silencio no era una opción. Una de las víctimas, Valentina* tuvo una relación con él entre 2017 y 2018, y desde muy temprano dice haberse dado cuenta de que Restrepo “era una persona bastante ofensiva, que invadía espacios”. La relación duró unos pocos meses, pero después de que terminara, esta mujer asegura haber empezado a ser víctima de un acoso físico y digital. Ella, quien también trabajaba en el sector público, dice que empezó a ser víctima de ataques y difamaciones en redes sociales. Le puede interesar: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro Además, un día del 2018, en el que tras terminar la relación ambos coincidieron en una reunión en una casa donde estaban tomando licor, ella aseguró haber perdido el conocimiento después de recibirle un trago: “La escena siguiente es al otro día. Me despierto absolutamente desorientada, muy mareada, sintiéndome muy mal y sin recordar nada de lo que había pasado”, relata la mujer. Ella asegura haber empezado a tener recuerdos de lo que ocurrió esa noche días después, que le ha costado años de terapia psicológica superar el trauma y que, ante la falta de pruebas de lo ocurrido, decidió, como hacen tantas mujeres víctimas de violencia sexual, no denunciar ante las autoridades: “Yo tengo cero evidencias de esto y precisamente por eso es que nunca me he atrevido a enfrentar un sistema judicial que lo primero que va a hacer es dudar de la veracidad de mi versión”, explica con la voz entrecortada. “Para mí es una situación en la que la realidad se empieza a ver como una sátira: el abusador es el que defiende mis derechos”, dice sobre el nombramiento de Restrepo en la Personería.

A ese testimonio se suma el de Laura*, que asegura que durante su relación con Restrepo fue víctima de celos obsesivos, manipulación y violencia física. Aunque la relación, según ella, terminó ese mismo año, durante meses fue víctima de persecuciones y acosos. Según dice, el hombre seguía sus rutinas en el pueblo y la perseguía a la distancia. “Él al principio era un príncipe... y luego era peleas, gritos”, recuerda Laura. La violencia psicológica incluía comentarios degradantes sobre su apariencia física.

Laura asegura haber sido víctima de violencia física en un episodio en el que él la agredió primero y luego ambos terminaron a los golpes. Asimismo, denuncia haber sido víctima de persecución laboral. Asegura que recibió advertencias veladas por parte de allegados a Restrepo, que le hacían saber que si no renunciaba a su cargo en la administración municipal, podría enfrentar problemas legales fabricados, similar a lo ocurrido con otros funcionarios de la región. Por miedo, decidió renunciar y abandonar el municipio. Aunque hace años dejó el municipio, dice que la sombra de Restrepo la persiguió hasta el año pasado a través de recados con amigos, mensajes de texto y llamadas desde teléfonos desconocidos. “Realmente es un desacierto muy grande que él esté ocupando un cargo como esos”, afirma Laura. Lea más: Carlos Caicedo suma un nuevo escándalo: Fiscalía lo acusa de direccionar un contrato

La defensa de Restrepo

Consultado por EL COLOMBIANO, Juan Camilo Restrepo negó categóricamente las nuevas acusaciones y atribuyó todo a una persecución política derivada de su gestión actual.Sobre el incidente de 2018, Restrepo aseguró que fue “un empujón en medio de tragos”. “Yo asumo la responsabilidad, pido disculpas públicas y lo dejo ahí... a mí no me destituyeron, no hubo una denuncia penal que avanzara”, afirmó el funcionario. Según él, ese episodio lo golpeó emocionalmente y se prometió a sí mismo no volver a cometer errores así. Entérese: Desde “celos inofensivos” hasta el feminicidio: así funciona el Violentómetro, herramienta para identificar qué nivel de riesgo corre Frente a los dos nuevos testimonios, su postura fue tajante: “Lo que te están diciendo es absolutamente falso... Te lo puedo asegurar que en ningún momento yo he cometido absolutamente una falta similar a la que pasó en algún momento”. Restrepo argumenta que estas denuncias surgen justo cuando él, como Personero, ha realizado requerimientos fuertes a la administración municipal actual sobre temas de contratación. “Es más como un tema político al que han querido asociar la situación que pasó en algún momento”, dice. El funcionario, como ellas temían, las retó a presentar soportes judiciales. “¿Por qué no pides un soporte que efectivamente las cosas fueron así? Es que me parece muy raro que vengan a decir eso cuando ni siquiera pesa una denuncia”, insistió, recalcando que en los archivos de la Fiscalía o la Procuraduría no existen antecedentes vigentes en su contra.

