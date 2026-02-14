Acusan al Personero de Jardín de abuso sexual; ya había golpeado a una mujer

Dos mujeres, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias en su contra, aseguran haber sido víctimas de acoso sistemático, violencia física, psicológica y presunto abuso sexual por parte del personero de Jardín, Juan Camilo Restrepo, elegido con 9 de los 11 votos de los concejales de este municipio del Suroeste antioqueño en febrero del año pasado.
Restrepo, por su parte, lo niega todo y asegura que son retaliaciones por el buen trabajo de control político que, según él, está desempeñando en la Personería municipal.
A pesar de que estas dos denuncias apenas se conocen públicamente hasta ahora, Restrepo ya tenía un grave antecedente de violencia de género que se hizo público en 2018 cuando era concejal por el Partido Conservador. En febrero de ese año, Restrepo golpeó a Sandra Milena Ortiz, una funcionaria de la secretaría de Educación del municipio que, por los golpes en el rostro y el antebrazo recibió ocho días de incapacidad.