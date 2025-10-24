¿Qué implicaciones tiene para Colombia la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por presunta complicidad en el incremento del tráfico internacional de cocaína. Esta medida tiene unas implicaciones a nivel internacional y para el país.
La sanción proveniente del país norteamericano también incluyó a Nicolás Petro Burgos, Verónica Alcocer y Armando Benedetti quienes son señalados por las autoridades norteamericanas por “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.
