El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido en La Paz por presuntos delitos de corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en la tarde de este miércoles 10 de diciembre y llevado a celdas policiales en La Paz, por presuntos delitos relacionados con corrupción, según informó la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, y los medios internacionales. Le puede interesar: (Video) El primer mensaje de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz: crece la expectativa por su llegada a Oslo Arce, quien fue presidente entre 2020 y 2025, dejó el cargo el pasado 8 de noviembre, cuando el puesto fue asumido por Rodrigo Paz, miembro del Partido Demócrata Cristiano. “Fue detenido en su departamento en Miraflores y conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc)”, afirmó Reuters.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, durante un evento internacional. FOTO: AFP

De acuerdo con las autoridades, la detención de Arce estaría relacionado directamente con un presunto desfalco millonario de recursos públicos administrados a través del fondo estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), destinados supuestamente a proyectos productivos en comunidades indígenas y campesinas. La investigación en curso, a raíz de las denuncias en contra del expresidente, apuntaron a irregularidades en la asignación y uso de esos fondos durante los años en los que Arce fue ministro de Economía de Evo Morales. Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.

Las presuntas irregularidades de Arce cuando fue ministro

De acuerdo con medios bolivianos, durante su rol como ministro de Economía, Arce formaba parte del directorio del Fondioc, organismo encargado de distribuir parte de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a proyectos sociales. A raíz de esto, al expresidente lo acusan de haber autorizado desembolsos estatales hacia cuentas personales de dirigentes, entre ellas las de la exdiputada Lidia Patty. De esta manera, varios de esos pagos habrían carecido de respaldo técnico o documental, por lo que los proyectos financiados nunca concluyeron. Este mecanismo utilizado habría generado un perjuicio económico al Estado ascendente a miles de millones de bolivianos, por lo que este caso sería uno de los mayores escándalos de corrupción en el país boliviano.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, a las afueras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. FOTO: Cortesía APG

Por otro lado, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró en la tarde de este miércoles, a través de un video publicado, que la detención contra arce fue arbitraria, por lo que para ella se trató de un “secuestro”. “Denuncio ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Arce”, expresó la exfuncionaria, quien al llegar a las afueras de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), intentó ingresar, pero no se lo permitieron. Luego, ante los medios de comunicación mantuvo su postura sobre el “secuestro” que sufrió el expresidente Arce, por lo que dio más detalles del momento de la detención ocurrida en su residencia en La Paz.