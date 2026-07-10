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Petro le prometió a Lula que dejará el poder el 6 de agosto: ¿le cumplirá a su principal aliado?

Lula es uno de los principales aliados internacionales del presidente Petro y una de las figuras más influyentes de la izquierda latinoamericana, lo que le da un peso especial al compromiso asumido por Petro.

  • Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva. Foto: Colprensa
    Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La promesa de Gustavo Petro de dejar la Presidencia el próximo 6 de agosto quedó ratificada ante uno de sus principales aliados políticos en la región. En una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario le aseguró que abandonará el cargo en esa fecha y que está comprometido con una transición pacífica del poder.

El hecho tiene un significado político especial. La promesa no fue hecha en un escenario cualquiera, sino al mandatario de la principal potencia de América Latina y a uno de los referentes históricos de la izquierda regional, con quien Petro ha mantenido una estrecha relación durante los últimos años. Ambos han impulsado una agenda común en temas como la integración latinoamericana, la transición energética, la defensa de la democracia y la cooperación regional.

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Por eso, incumplir esa palabra no solo tendría consecuencias en el debate político interno, sino que también afectaría la credibilidad de Petro frente a uno de los líderes con mayor influencia dentro del progresismo latinoamericano.

“Esta mañana recibí una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Conversamos sobre temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia. Al indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo en que trabajamos juntos. Reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país”, escribió Lula en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la Presidencia de Colombia informó que durante la conversación ambos mandatarios abordaron temas relacionados con la política regional, la agenda bilateral que han venido desarrollando sus gobiernos, así como asuntos de ciberseguridad e inteligencia artificial.

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Lula también aprovechó el mensaje para agradecerle a Petro por su amistad y por la cooperación brindada al pueblo brasileño durante su administración.

“A lo largo de su mandato, Petro siempre demostró un firme compromiso con la integración regional y el enfrentamiento de los desafíos comunes de América del Sur”, afirmó el presidente brasileño.

El mandatario recordó además que, durante los tres años y medio en los que coincidieron en el poder, Colombia fue uno de los países que más visitó, en cinco oportunidades, y que también recibió a Petro en varias ocasiones en Brasil, incluida una visita de Estado a Brasilia y otra a Manaos.

“Nuestros países están unidos por una amplia agenda de intereses comunes y solo tendrán que ganar si continúan trabajando juntos”, concluyó Lula.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué es relevante que Gustavo Petro le haya hecho esa promesa a Lula da Silva?
Es relevante porque Luiz Inácio Lula da Silva es uno de los principales aliados internacionales de Gustavo Petro y una de las figuras más influyentes de la izquierda latinoamericana. El compromiso fue asumido directamente ante un mandatario con quien ha mantenido una estrecha relación política y diplomática durante los últimos años.
¿Qué temas trataron Petro y Lula durante su conversación telefónica?
Según la Presidencia de Colombia, ambos mandatarios hablaron sobre la agenda bilateral, la política regional, la cooperación entre los dos países, así como asuntos de ciberseguridad e inteligencia artificial. Lula también indicó que dialogaron sobre la situación política en Colombia.
¿Cuántas veces se reunieron Petro y Lula durante sus gobiernos?
Lula recordó que visitó Colombia en cinco oportunidades durante el tiempo en que coincidieron como presidentes. Además, Petro viajó varias veces a Brasil, incluida una visita de Estado a Brasilia y otra a Manaos.
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