Presidente Lula dijo que va por un cuarto mandato en elecciones de 2026 en Brasil

Aunque aún no se ha definido quién será su contrincante, Lula afirmó en una rueda de prensa en Indonesia que ya decidió postularse para un cuarto mandato en Brasil.

  • Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aspirará a la presidencia por cuarta vez. FOTO: Tomada de Instagram @lulaoficial
    Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aspirará a la presidencia por cuarta vez. FOTO: Tomada de Instagram @lulaoficial
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones del año próximo, mientras la derecha aún no ha definido quién será su candidato.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, afirmó Lula en Yakarta, ubicada en la costa noroeste de la isla de Java, Indonesia, durante una rueda de prensa conjunta con su par indonesio, Prabowo Subianto. “Mi mandato termina a finales de 2026 pero estoy preparado para disputar otras elecciones”, añadió.

Lea también: EE.UU. sanciona funcionarios brasileros por programa de salud Más Médicos; ¿por qué?

Brasil celebrará elecciones en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

El actual mandatario, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumplirá 80 años el lunes, pero dijo sentirse “con la misma energía que cuando tenía 30”. Es la primera vez que Lula expresa tan claramente su intención de volver a concurrir a las elecciones.

Lula se encuentra en el inicio de una gira por el sudeste asiático, que lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que podría encontrarse con Donald Trump.

El izquierdista fue operado de urgencia en diciembre pasado por una hemorragia dentro del cráneo, derivada de un accidente doméstico que sufrió dos meses antes.

Entérese: Petro lanza otra vez el globo de la Constituyente, pero no le dan los tiempos

En reiteradas ocasiones había manifestado que si su salud se lo permitía, se postularía a un nuevo período para impedir que la derecha gobierne nuevamente el país.

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformar sobre el sistema electoral brasileño. La derecha empieza a barajar algunos nombres como candidatos, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Siga leyendo: EE. UU. señala retrocesos en Brasil y elogia a Bukele en su informe de derechos humanos

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Jair Bolsonaro no puede ser candidato?
Está inhabilitado hasta 2030 por divulgar desinformación sobre el sistema electoral brasileño.
¿Cuál es la edad actual de Lula da Silva?
Cumple 80 años y asegura tener la energía para gobernar nuevamente.
¿Qué papel juega la salud de Lula en su decisión política?
Aunque fue operado por una hemorragia cerebral en 2024, Lula asegura estar recuperado y apto para un nuevo mandato.
