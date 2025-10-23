Retención del 1,5% en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B encarecerá las compras en internet: Cámara de Comercio Electrónico

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) expresó su preocupación por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las transacciones digitales, incluidas las que se realicen por medio de Bre-B, Nequi, Daviplata u otras billeteras electrónicas.
La presidenta ejecutiva del gremio, María Fernanda Quiñones, aseguró, en diálogo con EL COLOMBIANO, que esta medida “castiga los pagos digitales”, encarece las operaciones y pone en riesgo la inclusión financiera, justo en un momento en el que el país necesita impulsar su economía digital.
“Las retenciones y cargas fiscales sobre los pagos digitales generan preocupación porque encarecen las transacciones y retrasan la inclusión financiera. Es un castigo que ya hemos vivido en el pasado y que puede repetirse”, advirtió Quiñones.
