El Reto 3x3 FIBA confirmó el boom de esta modalidad del baloncesto en Medellín

Con la energía al máximo y una gran afluencia de público, culminó en el Florida Parque Comercial el Reto FIBA 3x3 Medellín, una parada clave del tour nacional que reunió a 80 equipos de distintas regiones de Colombia y delegaciones internacionales de Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y México. Durante tres días, la capital antioqueña se transformó en el epicentro del baloncesto urbano, con duelos vibrantes y un ambiente que mezcló deporte, música y cultura callejera.
El certamen, avalado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Colombiana de Baloncesto, contó con una organización impecable y un público que acompañó de principio a fin las jornadas en las categorías élite, amateur y formativas. Los campeones de cada división aseguraron su cupo a la Final Nacional en Cali, que se disputará en diciembre y en la que se definirán los clasificados al Mundial FIBA 3x3 2026.