Mujer que paseó de la mano con Petro en Panamá es su novia y así se hizo millonaria en estos cuatro años

Las andanzas del presidente Gustavo Petro en Panamá, en junio de 2024, están lejos de ser una cuestión de su vida privada. Una investigación de La Silla Vacía reveló detalles de su vínculo con Vanessa Cortés Carmona, una mujer oriunda de Manizales que sostendría una relación cercana con el mandatario y cuyo patrimonio creció aceleradamente desde 2022 cuando inició del Gobierno que termina en agosto próximo. La historia comenzó a llamar la atención cuando hace cerca de dos años el mandatario fue visto y captado en fotografías y videos caminando en la capital de Panamá junto a una mujer cuya identidad no se conocía. Aunque en redes sociales en ese momento circularon varias versiones sobre quién era, incluso se habló de una mujer de nombre Linda Yepes, una publicación de un periodista que se identifica en su cuenta de X como Manolesco, no solo reveló el 1 de julio de 2024 la identidad de Cortés como la acompañante del jefe de Estado sino que dio detalles como: “Tiene casa en la Calera y anda en una camioneta Toyota Prado, que me asegura mi fuente son regalos del presidente”.

Durante meses, la información permaneció en segundo plano debido a rumores y especulaciones difundidas en internet sobre la intimidad de la mujer. Sin embargo, según la investigación de La Silla Vacía, cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad de Cortés y la describieron como pareja sentimental del mandatario. Lo más interesante es que fotografías publicadas por Vanessa en sus redes sociales la muestran a ella en los mismos lugares a los cuales ha viajado el presidente Gustavo Petro, y en las mismas fechas. En países, por ejemplo, como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con los testimonios recopilados, la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022, y así lo confirmó EL COLOMBIANO con otras fuentes. La Silla Vacía contó que el crecimiento económico de la empresaria podría estar ligado con Euclides Torres, contratista que ha hecho su riqueza a costa del Estado, que habría sido financiador de la campaña de Petro y ha sido beneficiado por diferentes contratos del gobierno. Vanessa Cortés le aseguró a ese portal que el incremento de su patrimonio proviene de asesorías financieras y administrativas ofrecidas a empresas privadas. No obstante, el medio afirmó que no encontró registros públicos suficientes que demostraran la magnitud de dichas actividades comerciales. La investigación también sostiene que antes de agosto de 2022 Cortés no tenía propiedades registradas ni compañías a su nombre. Su experiencia laboral se limitaba a empleos de nivel técnico y contratos públicos con ingresos modestos, principalmente en Bogotá y en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sin embargo, todo cambió pocos meses después de la posesión presidencial. En septiembre de 2022, Cortés constituyó en Bogotá la empresa Kayros Advice S.A.S. con un capital inicial de $200 millones. Según documentos oficiales y la información consignada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), la sociedad tiene como objetivo realizar inversiones, prestar asesorías empresariales y las actividades de consultoría de gestión. Hasta agosto de 2022, Cortés Carmona era una contratista de bajo perfil; bachiller del colegio San Miguel de Manizales, su hoja de vida registra empleos modestos: gestora en una corporación hoy liquidada, contratista en la Secretaría de Seguridad de Bogotá y supernumeraria en la Registraduría. Sus honorarios no superaban los tres millones de pesos mensuales. No tenía propiedades a su nombre ni había fundado empresa alguna. Vivía en un apartamento de clase media en el barrio Barrancas, en Bogotá. Cuatro meses después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su vida cambió de manera radical. Según la investigación, la empresa no tiene redes sociales, ni página web, y el teléfono registrado en Cámara de Comercio no corresponde a la compañía. En las tres sedes en las que ha figurado —un barrio al sur de Bogotá, un exclusivo condominio en la vía La Calera-Sopó y una oficina en Chapinero— no hay señales de actividad empresarial. En el edificio de Chapinero, dos vigilantes en momentos distintos dijeron no conocer la empresa. Solo después de que La Silla envió preguntas, el nombre de Kayros apareció en el directorio del edificio. Cortés explicó al medio que usa la oficina únicamente para reuniones presenciales y que prefiere el trabajo virtual. Dijo también que presenta su portafolio directamente a los clientes. El citado medio pidió detalles verificables, pero no recibió respuesta. Pese a reportar cero ingresos en dos de sus primeros tres años de operación, Kayros Advice triplicó sus activos entre 2022 y 2025. En 2025 y 2026, sus ingresos se dispararon. Paralelamente a ese crecimiento empresarial, el patrimonio personal de Cortés se transformó. En 2023 ya no vivía en Barrancas: registró como dirección un edificio en el barrio Chicó, una de las zonas más costosas de Bogotá. Ese mismo año compró un lote de casi una hectárea en el municipio de La Calera, dentro del condominio Horizontes, vereda San Rafael. Según la escritura pública, pagó 80 millones de pesos. Para enero de 2025, intentó vender la propiedad por 700 millones, con una licencia aprobada para construir una casa campestre de dos pisos y 800 metros cuadrados.

El entramado de empresas: Contador, ministro y contratista

Un personaje clave de esta historia es el contador Alejandro Herazo Mejía, que constituyó la firma Kayros Advice. En ese momento, Herazo no era contador público titulado —solo era tecnólogo en finanzas del Sena— y obtuvo su tarjeta profesional varios meses después, en febrero de 2023. Cortés afirmó que conoció al contador en un evento religioso a inicios de 2022. Herazo también fundó, en octubre de 2022, la empresa Gracia ERP, dedicada al desarrollo de software contable. Su socio inicial fue Jaime Berdugo, hoy viceministro del Interior y hombre de confianza del ministro del Interior, Armando Benedetti. Berdugo y Herazo se conocieron como candidatos frustrados en las elecciones de 2019. Las dos empresas —Kayros Advice y Gracia ERP— compartieron direcciones y figuraron en los mismos edificios donde los vigilantes no daban cuenta de su actividad. Berdugo vendió su participación en Gracia ERP en agosto de 2024 por $5 millones. Tres días después, la empresa realizó una emisión de acciones. Y en su cierre contable de ese año reportó ingresos superiores a $2.400 millones y utilidades de cerca de $2.100 millones. Con parte de esos recursos, Gracia ERP adquirió una lujosa propiedad de $2.200 millones en La Calera: 1.750 metros cuadrados con casa incluida, en un condominio frente a la represa de San Rafael, en el mismo municipio donde Cortés compró su lote. En abril de 2025, esa propiedad fue transferida a un fideicomiso, lo que la hace inembargable.

Estos nexos permitirían conectar a Vanessa Cortés y el crecimiento de su riqueza, a través se su firma, con el alto Gobierno (ver gráfico arriba). Llama la atención las conexiones de este caso entre el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, que figura como exsocio y exempleado de Euclides Torres, así como el ministro Armando Benedetti, que también ha unido su trayectoria política a la del contratista. Dentro de esa misma red también aparece Valeria Monsalvo, identificada como empleada de Torres y relacionada laboralmente con la empresa Gracia ERP. Las compañías Kayros Advice y Gracia ERP entran en el entramado por medio de Vanessa Cortés, quien aparece es la dueña de Kayros, mientras que el contador de Armando Benedetti, Alejandro Herazo, figura como fundador de esa empresa y como fundador y dueño de Gracia ERP. Ambas empresas comparten la misma sede física.

Los vínculos con Armando Benedetti y Euclides Torres

Tres días antes de la posesión de Petro, Adelina Guerrero la esposa de Armando Benedetti, le dio un poder notarial al mismo contador Herazo —aún técnico del Sena— para constituir otra empresa: Inconstruciones Colombia SAS, cuyo objeto incluye redes de iluminación, uno de los negocios del megacontratista Euclides Torres. Torres es un empresario y contratista que financió campañas de Benedetti, prestó dinero y apoyó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Petro. Desde que el gobierno inició, se ha beneficiado de decretos de la Supertransporte y de contratos para la transición energética. El actual supertransporte, Alfredo Piñeres, fue empleado de una de sus empresas. La Silla Vacía confirmó que, pese a que la casa está en obra y deshabitada, Vanessa Cortés recibe correspondencia allí: cuando el medio dejó un sobre solo con su nombre, el vigilante del condominio lo identificó sin mayor información, lo recibió y puso el sello de recibido. Herazo lo explicó así: “Como amiga y persona con la que he construido una relación respetuosa, la he autorizado a recibir correspondencia y me ha acompañado a mi casa en diversas ocasiones”. Quedan abiertas preguntas que ni el ministro Benedetti ni el presidente Petro han respondido. Y que tal vez la justicia tiene que investigar. ¿Los bienes y los ingresos de Vanessa Cortés de dónde proceden? ¿Del gobierno de Petro, del propio Presidente o del contratista Torres? En cualquiera de los casos se podría configurar una irregularidad con el manejo de los recursos del Estado.

El escándalo en Panamá

Una vez se empezaron a hacer virales los videos del mandatario en el vecino país acompañado de una mujer que no era la primera dama, Verónica Alcocer, se dijo de todo. En el programa Despierta América, del canal Univisión de Estados Unidos, se dijo que se trataba de la presentadora transgénero Linda Yepes, quien además es una fuerte influenciadora de la comunidad LGBTI y quien ha trabajado en RCN Televisión y Noticias Uno en Colombia. En esa primera entrevista, Yepes no negó que ella fuera la del video. “En este momento no puedo darte una respuesta correcta porque estoy recibiendo amenazas por parte de diferentes partidos políticos en el país”, expresó. Y añadió que “por ahora, no puedo confirmar nada, este es un tema que estamos hablando con el equipo de Presidencia (...). Estamos hablando de todo lo sucedido”. Aún así, en esa entrevista Yepes admitió que sí conoce a Petro y que, incluso, se han visto desde que él fue alcalde de Bogotá, tiempo en el que tuvo un trabajo fuerte por de la comunidad LGBTI. La Presidencia de la República respondió que rechazaba las preguntas que le envió sobre este tema porque las consideró “irrespetuosas”. Por ende, el presidente ha estado haciendo eventos en diferentes lugares, como Cartagena y Sincelejo, para hablar de los logros de su Gobierno. Estos se han titulado “Petro le cumplió al Caribe”. Aunque al presidente no le cae directamente el pronunciamiento del CNE, es cuestionable que haga esta gira de “logros”, que incluye manifestaciones públicas, a pocos días de las elecciones presidenciales.

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