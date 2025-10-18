Macabro hallazgo en São Paulo: doce cráneos y huesos humanos en apartamento de un fallecido

La Policía de São Paulo, en Brasil, investiga el hallazgo de doce cráneos y otros restos humanos dentro del apartamento de un hombre que murió a comienzos de esta semana. El descubrimiento ocurrió este sábado en el barrio Jardim Paulista, una zona residencial de la capital paulista.

Lea también: Reconstruyen por primera vez los rostros de momias colombianas con tecnología 3D

De acuerdo con la Policía Militar, las investigaciones preliminares apuntan a que los huesos podrían haber sido robados ilegalmente de cementerios de la ciudad. El inmueble pertenecía al fallecido, cuya identidad no fue divulgada.