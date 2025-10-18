x

Macabro hallazgo en São Paulo: doce cráneos y huesos humanos en apartamento de un fallecido

Doce cráneos y varios huesos humanos fueron hallados en el apartamento de un hombre recientemente fallecido en São Paulo. La Policía investiga si los restos fueron robados de cementerios de la ciudad.

    Doce cráneos fueron encontrados en el apartamento de un hombre recientemente fallecido en la ciudad de São Paulo. FOTO: Policía de São Paulo, Brasil.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La Policía de São Paulo, en Brasil, investiga el hallazgo de doce cráneos y otros restos humanos dentro del apartamento de un hombre que murió a comienzos de esta semana. El descubrimiento ocurrió este sábado en el barrio Jardim Paulista, una zona residencial de la capital paulista.

Lea también: Reconstruyen por primera vez los rostros de momias colombianas con tecnología 3D

De acuerdo con la Policía Militar, las investigaciones preliminares apuntan a que los huesos podrían haber sido robados ilegalmente de cementerios de la ciudad. El inmueble pertenecía al fallecido, cuya identidad no fue divulgada.

El descubrimiento se produjo luego de que un pariente del hombre acudiera al apartamento para limpiarlo y retirar sus pertenencias. Al encontrar varios huesos y lápidas, avisó a las autoridades, que localizaron más restos tras registrar la vivienda.

Un familiar halló los restos humanos al limpiar el apartamento del fallecido y avisó a la Policía. FOTO: Policía de São Paulo.

Durante el operativo, los agentes también encontraron fotografías en blanco y negro y una caja sellada, que fue preservada sin abrir para no interferir con los trabajos forenses.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo confirmó que el caso fue registrado y que las investigaciones quedaron a cargo del Distrito Policial 78.

