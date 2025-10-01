x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Detuvieron a madre y padrastro de menor de 14 años que murió tras una cirugía estética en México

Paloma Nicole, una adolescente de 14 años en Durango, México, murió tras una cirugía estética autorizada por su madre y realizada por su padrastro. Ahora, ambos enfrentan cargos penales mientras la Fiscalía investiga posibles negligencias. Así va el caso.

  • Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole, fue capturada tras autorizar la cirugía en la que murió su hija. FOTO: Tomada de redes sociales y @csaa.arellano
    Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole, fue capturada tras autorizar la cirugía en la que murió su hija. FOTO: Tomada de redes sociales y @csaa.arellano
Andrea Lara
Andrea Lara
01 de octubre de 2025
bookmark

La tragedia de Paloma Nicole Arellano, la adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía de busto en Durango, México, ha puesto en el centro de las investigaciones a su madre, Yazmín Escobedo Quiñónez.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ella fue quien autorizó a su pareja, el cirujano plástico Víctor Manuel “N”, para realizar el procedimiento, pese a no contar con el consentimiento del padre de la menor.

Contexto: Padre descubrió en el funeral de su hija que falleció tras ser sometida a una cirugía estética

Las autoridades sostienen que Escobedo no solo incurrió en omisión de cuidados, sino que además participó activamente en la preparación del procedimiento y habría falsificado documentos oficiales para que la intervención se llevara a cabo.

Hoy está privada de la libertad junto a su pareja, en espera de las audiencias del próximo 3 de octubre, donde se determinará si ambos serán vinculados formalmente a un proceso judicial.

Lea también: Colombiano detenido en Sevilla por feminicidio ya había intentado asfixiar a su pareja y enfrentaba expulsión de España

El caso tomó un giro más grave cuando se reveló que la madre ejercía como enfermera sin estar registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Pese a carecer de título, acompañaba a su compañero sentimental en diferentes cirugías.

“Exijo que se investigue a todos los responsables”, dijo Carlos Arellano, padre de la menor, al denunciar que nunca fue informado de la operación y que incluso fue engañado: la madre le dijo que su hija tenía covid y la llevaría a la sierra.

La Fiscalía de Durango no descarta que, además de los delitos imputados, se sumen cargos por homicidio culposo, en caso de que la autopsia confirme negligencia médica en la operación. De comprobarse, tanto la madre como el padrastro podrían recibir condenas que superen los 20 años de prisión.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida