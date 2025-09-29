Colombiano detenido en Sevilla por feminicidio: ya había intentado asfixiar a su pareja y enfrentaba expulsión de España

El feminicidio que ha conmocionado a Sevilla ocurrió hacia las 3:10 de la madrugada del domingo 28 de septiembre, cuando vecinos de la calle Tigris, en el sector de Sevilla Este, alertaron a la Policía sobre los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Al llegar, los agentes encontraron sin vida a Yaqueline S., de 28 años, con una herida mortal en el cuello y graves lesiones en el rostro y la cabeza.
Lea también: “Sucede por la precariedad a la que nos empujan”; triple feminicidio en Argentina visibiliza necesidad de políticas inclusivas
El presunto responsable, identificado como Julián David G. V., ciudadano colombiano de 21 años, fue hallado en el lugar con heridas que él mismo se habría ocasionado tras el ataque. Fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen Macarena, donde permanece bajo custodia policial en estado grave, a la espera de recibir el alta médica para iniciar su proceso judicial.