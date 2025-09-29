x

Colombiano detenido en Sevilla por feminicidio: ya había intentado asfixiar a su pareja y enfrentaba expulsión de España

Yaqueline, una joven de 28 años con nacionalidad española, murió apuñalada en el cuello. El presunto agresor, su novio colombiano, está hospitalizado bajo custodia policial. Esto pasó.

  Yaqueline S fue encontrada con una herida mortal en el cuello y graves lesiones en el rostro y la cabeza. Su atacante, Julián David G. V. fue encontrado con heridas autoinfligidas y actualmente se encuentra en estado grave. FOTOS: Tomadas de Instagram @kthe.as
    Yaqueline S fue encontrada con una herida mortal en el cuello y graves lesiones en el rostro y la cabeza. Su atacante, Julián David G. V. fue encontrado con heridas autoinfligidas y actualmente se encuentra en estado grave. FOTOS: Tomadas de Instagram @kthe.as
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

El feminicidio que ha conmocionado a Sevilla ocurrió hacia las 3:10 de la madrugada del domingo 28 de septiembre, cuando vecinos de la calle Tigris, en el sector de Sevilla Este, alertaron a la Policía sobre los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Al llegar, los agentes encontraron sin vida a Yaqueline S., de 28 años, con una herida mortal en el cuello y graves lesiones en el rostro y la cabeza.

Lea también: “Sucede por la precariedad a la que nos empujan”; triple feminicidio en Argentina visibiliza necesidad de políticas inclusivas

El presunto responsable, identificado como Julián David G. V., ciudadano colombiano de 21 años, fue hallado en el lugar con heridas que él mismo se habría ocasionado tras el ataque. Fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen Macarena, donde permanece bajo custodia policial en estado grave, a la espera de recibir el alta médica para iniciar su proceso judicial.

Ella, era Yaqueline S., de 28 años, víctima de feminicidio en España. FOTO: Tomada de Instagram @kthe.as
Ella, era Yaqueline S., de 28 años, víctima de feminicidio en España. FOTO: Tomada de Instagram @kthe.as

Según los testimonios recogidos por Diario de Sevilla, existen dos hipótesis sobre la secuencia de los hechos. La primera apunta a que tras regresar de una fiesta de cumpleaños, la pareja discutió y la mujer fue brutalmente golpeada antes de intentar huir. Julián David la habría perseguido con un cuchillo hasta un portal cercano, donde finalmente la atacó. La segunda versión sostiene que el agresor habría esperado a la víctima en el edificio para agredirla de forma premeditada.

Contexto y antecedentes

Las autoridades confirmaron que Julián David G. V. tenía abierto un procedimiento de expulsión en España tras un episodio de violencia ocurrido en 2024 en Cádiz, donde intentó asfixiar a Yaqueline. Aunque la Policía lo detuvo en ese momento, la mujer no presentó denuncia formal y el joven quedó en libertad provisional.

Pese a ello, el caso fue registrado en el sistema Viogén, que hace seguimiento a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no existían medidas de protección judicial ni orden de alejamiento vigentes contra el agresor.

Conozca: Hombre apuñaló 27 veces a su compañera sentimental en Santo Domingo Savio, Medellín, y escapó

Según confirmó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, no existían órdenes de alejamiento ni medidas judiciales vigentes de protección hacia la víctima.

El proceso de expulsión seguía en trámite al momento del feminicidio. En estos casos, la persona extranjera puede presentar alegaciones antes de que la Administración dicte la resolución definitiva. De haberse ejecutado, la medida habría implicado la salida forzosa del país y la prohibición de retorno por un periodo de hasta cinco años.

