Nicolás Maduro intentó comprarle misiles al régimen en Irán: los detalles del negocio

En medio de una crisis económica, una inflación desaforada y clamores por hambre y pobreza; la dictadura de Nicolás Maduro asignó, en 2020, 400 millones de dólares para la compra de misiles balísticos al régimen de Irán. Aquel negocio intentó hacerse con complicidad del entonces ministro de Defensa, Padrino López.
El rango de acción de los misiles negociados permitía atacar a Estados Unidos. Según el medio de aquel país llamado Político, la compra logró frenarse tras presiones del gobierno del país norteamericano de ese entonces: Donald Trump.
La información le fue confirmada al medio citado por Elliott Abrams, el enviado especial y representante de Irán y Venezuela para Estados Unidos. Pero su palabra no es la única prueba del intento de compra.