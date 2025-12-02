Estas son las condiciones que puso Nicolás Maduro para dejar Venezuela y la respuesta de Donald Trump

Una llamada telefónica de 15 minutos entre Donald Trump y Nicolás Maduro, realizada el pasado 21 de noviembre y mantenida en secreto por varios días, abrió un nuevo capítulo en la crisis venezolana. Lo que comenzó como un contacto inédito terminó en un cruce de condiciones, presiones y un ultimátum que, según fuentes internacionales, dejó la relación aún más tensa.
La conversación fue revelada el 28 de noviembre por The New York Times, pero solo hasta este 1.° de diciembre se conocieron los detalles completos gracias a fuentes citadas por Reuters y el Miami Herald. Según estos reportes, Maduro manifestó estar dispuesto a abandonar Venezuela, pero únicamente bajo una serie de exigencias consideradas “inaceptables” por Washington.