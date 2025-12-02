x

Estas son las condiciones que puso Nicolás Maduro para dejar Venezuela y la respuesta de Donald Trump

Maduro planteó su salida del país bajo exigencias como amnistía total, fin de sanciones y control de las fuerzas armadas, pero la Casa Blanca rechazó su propuesta y le dio un ultimátum tras una llamada de 15 minutos.

    Maduro puso una serie de exigencias para negociar su salida del poder. FOTO: AFP.
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Una llamada telefónica de 15 minutos entre Donald Trump y Nicolás Maduro, realizada el pasado 21 de noviembre y mantenida en secreto por varios días, abrió un nuevo capítulo en la crisis venezolana. Lo que comenzó como un contacto inédito terminó en un cruce de condiciones, presiones y un ultimátum que, según fuentes internacionales, dejó la relación aún más tensa.

Entérese: ¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

La conversación fue revelada el 28 de noviembre por The New York Times, pero solo hasta este 1.° de diciembre se conocieron los detalles completos gracias a fuentes citadas por Reuters y el Miami Herald. Según estos reportes, Maduro manifestó estar dispuesto a abandonar Venezuela, pero únicamente bajo una serie de exigencias consideradas “inaceptables” por Washington.

¿Qué condiciones puso Maduro para abandonar venezuela?

De acuerdo con Reuters, el líder chavista planteó que podría salir de Venezuela un cambio de garantías absolutas para él y su círculo cercano, entre ellas:

- Amnistía legal total para él y su familia, incluyendo una “amnistía global por cualquier delito”, según El Miami Herald.

- Levantamiento de todas las sanciones de EE.UU. UU. contra Venezuela, que superan las 400 medidas, según observatorios independientes.

- Fin del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde Maduro es investigado por posibles crímenes de lesa humanidad como tortura, persecución política y detenciones arbitrarias.

- Retiro de sanciones contra cerca de 100 funcionarios del régimen, muchos de ellos señalados por corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos.

Conozca: EE.UU. UU. admitió que llevó a cabo un segundo ataque contra sobrevivientes de una embarcación en el Caribe

Otras fuentes citadas por elEl Miami Herald añadieron que Maduro también pidió mantener el control sobre las fuerzas armadas, incluso tras dejar el poder, y propuso permitir elecciones libres bajo un esquema que algunos compararon con un “modelo cubano”.que mantendría al chavismo con poder tras bambalinas.

Además, exigió quela vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezará un Gobierno interino hasta la celebración de nuevos comicios.

El ultimátum de Trump

Las versiones recogidas por Reuters y el Miami Herald coinciden en que Donald Trump rechazó la mayoría de esas condiciones y, en su lugar, lanzó un ultimátum: Maduro tendría una semana para abandonar Venezuela junto con su familia, rumbo “al destino de su elección”, entre los que se mencionó Rusia.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty. Images.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty. Images.

La llamada, que terminó enfriándose ante la falta de puntos en común, duró menos de 15 minutos. Trump insistió en una renuncia inmediata, mientras Caracas rechazó esa posibilidad.

El plazo venció el viernes 28 de noviembre sin que se produjeran cambios.

Caracas intenta un segundo contacto

Aunque la conversación fue mediada por Brasil, Catar y Turquía, no se ha repetido. Sin embargo, las fuentes aseguran que el gobierno de Maduro intentó contactar nuevamente a Washington para retomar el diálogo. Por ahora, se desconoce si la Casa Blanca aceptará otra llamada.

Lea también: Trump le dio a Maduro una semana para que saliera de Venezuela: esto fue lo que pidió un cambio

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene la presión: desde agosto, Trump ordenó un amplio despliegue militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, aunque analistas sostienen que se trata de una estrategia para aumentar el cerco sobre Caracas.

Este fin de semana, el mandatario estadounidense volvió a insistir en queel espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado”, un mensaje que elevó aún más la tensión diplomática.

