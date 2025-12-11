Maduro llamó a Colombia a “refundar la Gran Colombia” en pleno discurso en Caracas

En medio de un número indeterminado de personas, Nicolás Maduro hizo un llamado a los colombianos para “refundar la Gran Colombia”. Esa fue la invitación que realizó el líder del régimen venezolano este 10 de diciembre, durante un discurso pronunciado frente a una multitud en Caracas, desde Miraflores.
Esto se produce en medio de una tensa situación con Donald Trump, luego de que esta semana se registrara el sobrevuelo de dos cazas F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense en zona cercana al Golfo de Venezuela. También ocurre en paralelo al recibimiento del Premio Nobel de la Paz por parte de la líder opositora María Corina Machado, quien aseguró en una rueda de prensa internacional este jueves que —en efecto— recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela con rumbo a Oslo, Noruega.