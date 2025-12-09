Tensión al límite | Dos F/A-18 Super Hornet de EE. UU. irrumpieron en zona cercana al Golfo de Venezuela

Sigue aumentando la tensión debido a los numerosos sobrevuelos de aviones de combate estadounidenses cerca del espacio aéreo venezolano. Esta actividad se viene produciendo desde el anuncio de la operación “Lanza del Sur” por parte del presidente de Estados Unidos, que supuestamente va dirigida contra lo que él denomina “narcolanchas”, las cuales dice salir del Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, lo que resulta obvio es la intención de tomar medidas sobre el régimen de Nicolás Maduro, de quien incluso se ha hablado de posibles llamadas con Trump para alcanzar un acuerdo que incluya dinero de por medio.

El caso más reciente de sobrevuelos ocurrió en la primera semana de diciembre, cuando dos bombarderos B-52 estadounidenses aparecieron brevemente en el Caribe. Estos aviones encendieron sus transpondedores de manera intermitente al acercarse a la costa, lo que generó interés en los expertos por tratarse de un movimiento que busca visibilidad pública y mostrarse a los mandatarios de Venezuela.