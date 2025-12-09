x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tensión al límite | Dos F/A-18 Super Hornet de EE. UU. irrumpieron en zona cercana al Golfo de Venezuela

Estos aviones operarían directamente desde el portaaviones USS Gerald R. Ford y son considerados unos de los más avanzados del mundo.

  • Dos aviones F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela este 9 de diciembre de 2025. FOTO: Captura de pantalla
    Dos aviones F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela este 9 de diciembre de 2025. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Sigue aumentando la tensión debido a los numerosos sobrevuelos de aviones de combate estadounidenses cerca del espacio aéreo venezolano. Esta actividad se viene produciendo desde el anuncio de la operación “Lanza del Sur” por parte del presidente de Estados Unidos, que supuestamente va dirigida contra lo que él denomina “narcolanchas”, las cuales dice salir del Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, lo que resulta obvio es la intención de tomar medidas sobre el régimen de Nicolás Maduro, de quien incluso se ha hablado de posibles llamadas con Trump para alcanzar un acuerdo que incluya dinero de por medio.

Lea también: Aviones de combate sobrevolaron Venezuela: misterioso vuelo de B-52 que alarmó a analistas

El caso más reciente de sobrevuelos ocurrió en la primera semana de diciembre, cuando dos bombarderos B-52 estadounidenses aparecieron brevemente en el Caribe. Estos aviones encendieron sus transpondedores de manera intermitente al acercarse a la costa, lo que generó interés en los expertos por tratarse de un movimiento que busca visibilidad pública y mostrarse a los mandatarios de Venezuela.

Dos F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE. UU. cerca de Venezuela

Pero el hecho que más está llamando la atención es el sobrevuelo de dos F/A-18 Super Hornet de la Marina de los EE. UU. que, según la plataforma FlightRadar24, fueron detectados cerca del Golfo de Venezuela y de la costa de los estados Zulia y Falcón. Esta maniobra aumenta la tensión porque, de acuerdo con los reportes de rastreo, las aeronaves habrían ingresado de manera breve al espacio aéreo soberano venezolano (delimitado a 12 millas náuticas de la costa).

De acuerdo con las investigaciones, este tipo de avión opera directamente desde el portaaviones USS Gerald R. Ford y es considerado uno de los más avanzados por su naturaleza polivalente (o multimisión), lo que le permite alternar en segundos entre el combate aéreo y las misiones de ataque a objetivos en tierra o mar.

La Fuerza Armada de Venezuela incorporó el sábado a 5.600 soldados a sus filas en medio de las “amenazas” de Estados Unidos. Como respuesta a las maniobras militares estadounidenses, Maduro ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el “imperialismo”, como suele referirse al gobierno de Estados Unidos.

Oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación de los soldados indicaron que los nuevos efectivos son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”.

Siga leyendo: Argentina pidió el arresto de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida