“Presidente, expropiar es robar”: la voz que desafió al poder y convirtió a María Corina Machado en símbolo de libertad

María Corina Machado Parisca se ha convertido en un símbolo de lucha en medio de un régimen que ha restringido los derechos y libertades de millones de venezolanos. El galardón en el Premio Nobel de la Paz representa una forma de honrar su legado, aquel que comenzó a forjarse cuando enfrentó por primera vez a Hugo Chávez el 23 de enero de 2012, durante una transmisión en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Ese día, frente a partidarios de la izquierda, María Corina le expresó al presidente que era necesario pasar de la retórica a la acción, pues en su país muchas madres no tenían con qué alimentar a sus hijos, y las empresas atravesaban una profunda crisis provocada por la política de expropiaciones con la que Chávez había llegado al poder. Fue entonces cuando pronunció su célebre frase: “Presidente, expropiar es robar”.
“¿Cómo puede usted hablar de respeto al sector privado en Venezuela, cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Usted ha arrebatado las propiedades de empresarios, comerciantes y de pequeñas posadas a quienes ni siquiera se les ha resarcido su patrimonio. ¡Dígale la verdad a Venezuela!”, manifestó Machado mientras era abucheada por los políticos en el recinto.