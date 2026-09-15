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María Consuelo Araújo presentó credenciales a Trump como embajadora ante EE. UU.: esto hablaron en la Casa Blanca

La nueva representante de Colombia ante Estados Unidos se reunió con el líder norteamericano, el mismo día en que se decide la certificación en temas de lucha contra las drogas.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la embajadora de Colombia ante ese país, María Consuelo Araújo. Foto: AFP/Cortesía.
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la embajadora de Colombia ante ese país, María Consuelo Araújo. Foto: AFP/Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, presentó credenciales a Donald Trump en la Casa Blanca. Se trata de un documento, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que la certifica como representante ante ese país.

“Hoy tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Donald Trump como embajadora de Colombia ante Estados Unidos”, dijo la diplomática en un comunicado.

Luego, agradeció el apoyo de Estados Unidos tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. “En nombre del presidente Abelardo De La Espriella, expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su Gobierno y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional”, aseguró.

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En temas de seguridad, dijo que transmitió el “firme propósito del presidente De La Espriella de devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de ella la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras: junto con Estados Unidos, pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”.

Después, Araújo se refirió a que ese propósito “constituye el eje de la misión que me ha encomendado el presidente De La Espriella” y envió un mensaje de cercanía con los norteamericanos.

“En este momento de confianza renovada y amplias oportunidades, nuestra tarea es convertir ese propósito común en resultados concretos: apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional”, concluyó.

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Adhesión de Colombia a la alianza regional Escudo de las Américas

La embajadora Araújo ya se había reunido este lunes con Kristi Noem, la enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas. Esta es una alianza de seguridad que la administración Trump ha propiciado entre mandatarios aliados a EE. UU. en América Latina, y a la que ya se metió el gobierno De la Espriella.

“Hoy recibimos a la embajadora colombiana María Consuelo Araujo Castro, ya que Colombia se unió oficialmente al Escudo de las Américas. Esperamos continuar con nuestra colaboración mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un hemisferio occidental más seguro”, escribió Noem en su cuenta oficial de X.

Por su parte, la embajada de Colombia en Estados Unidos dijo que las discusiones se centraron en avanzar “las prioridades” del presidente De la Espriella para la relación bilateral: “fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”.

Perfil diplomático de María Consuelo Araújo y respaldo de la Casa Blanca

María Consuelo Araújo ha sido descrita por De la Espriella como su “buena amiga”, y una persona “de toda mi confianza y mis afectos desde hace muchos años”.

María Consuelo Araújo, más conocida como “Conchi”, es una de las mujeres que más diversos cargos públicos ha ejercido en Colombia y en los cuales ha sido reconocida por sus resultados y la capacidad que ha demostrado. Entre esos cargos está la Cancillería.

No es menor el dato de que, apenas diez días después de haberse posesionado De la Espriella, Estados Unidos le haya dado el beneplácito a Araújo para ser la embajadora.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos?
María Consuelo Araújo, ex canciller colombiana conocida como “Conchi”, asumió la embajada en Washington tras recibir el beneplácito de EE. UU. a diez días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
¿Qué es el Escudo de las Américas y qué relación tiene con Colombia?
Es una alianza estratégica de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump en Latinoamérica. Colombia formalizó su ingreso a través de reuniones bilaterales entre la embajadora Araújo y la enviada especial Kristi Noem.
¿Cuáles son los ejes de la agenda diplomática entre Colombia y EE. UU.?
La hoja de ruta prioriza la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, la atracción de inversiones para la reconstrucción tras el terremoto de agosto y el fortalecimiento de la seguridad hemisférica.
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