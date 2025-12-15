Atención: María Corina Machado sufrió fractura vertebral durante su salida clandestina a Oslo

María Corina Machado sufrió una fractura en una vértebra durante la denominada operación “Dinamita Dorada”, la arriesgada maniobra que la condujo desde Venezuela hasta Oslo. De acuerdo con El Mundo, que cita al diario noruego Aftenposten, la lesión se produjo durante un trayecto en un pequeño bote pesquero, utilizado para trasladarse desde la costa venezolana hasta la isla de Curazao.

Las pruebas médicas practicadas posteriormente detectaron varias lesiones, incluida la fractura vertebral. El Hospital Universitario de Ullevål no confirmó si la dirigente fue atendida en ese centro médico, aunque fuentes opositoras consultadas por El Mundo corroboraron la información.

Días antes, Machado había advertido que necesitaba reposo y someterse a exámenes médicos, lo que generó inquietud en su entorno político.