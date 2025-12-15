x

Atención: María Corina Machado sufrió fractura vertebral durante su salida clandestina a Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado resultó con una fractura en una vértebra durante la operación que le permitió salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz, según reveló la prensa noruega.

  • María Corina Machado permanece en Noruega mientras recibe atención médica tras la fractura sufrida durante su salida clandestina de Venezuela. FOTO: Colprensa.
    María Corina Machado permanece en Noruega mientras recibe atención médica tras la fractura sufrida durante su salida clandestina de Venezuela. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

María Corina Machado sufrió una fractura en una vértebra durante la denominada operación “Dinamita Dorada”, la arriesgada maniobra que la condujo desde Venezuela hasta Oslo. De acuerdo con El Mundo, que cita al diario noruego Aftenposten, la lesión se produjo durante un trayecto en un pequeño bote pesquero, utilizado para trasladarse desde la costa venezolana hasta la isla de Curazao.

Conozca: María Corina Machado dice que para conseguir la libertad en Venezuela hace falta ejercer fuerza

Las pruebas médicas practicadas posteriormente detectaron varias lesiones, incluida la fractura vertebral. El Hospital Universitario de Ullevål no confirmó si la dirigente fue atendida en ese centro médico, aunque fuentes opositoras consultadas por El Mundo corroboraron la información.

Días antes, Machado había advertido que necesitaba reposo y someterse a exámenes médicos, lo que generó inquietud en su entorno político.

La líder democrática permaneció cerca de un año y medio en la clandestinidad, tras más de una década sin poder salir de Venezuela, periodo en el que enfrentó presiones y agresiones físicas.

Lea también: El escape de María Corina Machado: Disfraces, lanchas y la operación secreta de EE. UU.

Según declaró a El Mundo Bryan Stern, veterano de guerra estadounidense que comandó la operación, el viaje en barco se realizó en condiciones meteorológicas extremas, con fuertes vientos y oleaje durante cinco horas en mar abierto.

Por ahora, Machado prolongará su estancia en Noruega para tratar la lesión, mientras su equipo insiste en que su agenda política y su intención de regresar a Venezuela se mantienen intactas.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué tipo de fractura vertebral sufrió María Corina Machado?
La líder opositora venezolana sufrió una fractura en una vértebra, según la prensa noruega. Esta grave lesión se produjo debido a las condiciones extremas del mar y el fuerte oleaje durante la travesía en bote pesquero en la fase de su salida clandestina.
¿Por qué la lesión de Machado la obliga a prolongar su estancia en Noruega?
Debido a la fractura vertebral, Machado debe recibir tratamiento y reposo médico. Esto ha obligado a la líder a prolongar su estancia en Oslo, donde recibió el Nobel de la Paz, antes de poder retomar su agenda política o intentar regresar a Venezuela.
¿Qué es la “Operación Dinamita Dorada”?
Es el nombre clave de la operación de extracción ultrasecreta y de alto riesgo que permitió a María Corina Machado salir de Venezuela. La maniobra fue comandada por el veterano de guerra estadounidense Bryan Stern y se realizó en condiciones de contrainteligencia militar.
Nuestros portales

Utilidad para la vida