El mensaje de Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria: “Las puertas del diálogo están siempre abiertas”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes el resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial en Perú, al concluir el escrutinio del 100 % de las actas. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, fue ratificada como presidenta electa al obtener el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % alcanzado por Roberto Sánchez.
El resultado, correspondiente a las elecciones presidenciales, definió la contienda por una diferencia de 49.641 votos y dio paso a la siguiente etapa del calendario electoral, que culminará con la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio.