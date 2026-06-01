Mineros atrapados en cueva inundada de Laos: cinco sobreviven, dos siguen desaparecidos

El 20 de mayo, un grupo de siete mineros originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país. Lo que parecía una jornada más de minería artesanal se convirtió en una pesadilla cuando quedaron atrapados al inundarse la cavidad por las fuertes lluvias y al bloquear deslizamientos de tierra la única salida.
No eran buscadores de fortuna con grandes ambiciones. Uno de los sobrevivientes, identificado como Mee, lo explicó con crudeza: “Somos aldeanos. Vamos a las montañas para ganarnos la vida. Oímos que había oro, así que entramos a buscarlo. Luego, la cueva se inundó y no pudimos volver a salir”. Esa sencillez lo dice todo sobre la economía informal que alimenta este tipo de riesgo.
Xaysomboun es una provincia creada en 2013, pobre en servicios pero con reservas de cobre, hierro y oro que en los últimos años han atraído a compañías extranjeras con contratos de concesión. Mientras esas negociaciones avanzan, los habitantes de las aldeas hacen lo que siempre hicieron: entrar a los cerros con herramientas básicas a buscar lo que puedan. A veces encuentran algo. A veces no vuelven.