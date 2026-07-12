Hallan muerta en México a Mónica Núñez, la antioqueña que había sido reportada como desaparecida

La búsqueda de Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años reportada como desaparecida en México, tuvo un desenlace trágico. Sus familiares y amigos confirmaron que fue hallada sin vida tras un accidente de tránsito ocurrido en Querétaro, según le informó su hija a EL COLOMBIANO.
Según conoció este diario, los familiares no recibieron apoyo por parte de las autoridades mexicanas durante el proceso. Indicaron que se enteraron del hallazgo del cuerpo gracias a una amiga de Mónica, quien fue la encargada de reconocerlo.
La mujer, oriunda de Medellín, había emigrado hace aproximadamente un año a México en busca de mejores oportunidades laborales. Según el relato de sus familiares, residía en ese país y trabajaba en una oficina dedicada a préstamos.
Según indicaron sus familiares, actualmente se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo, que ascienden a $30.000.000, por lo que solicitan apoyo de quienes puedan colaborar con la causa.