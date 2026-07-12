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Hallan muerta en México a Mónica Núñez, la antioqueña que había sido reportada como desaparecida

El último contacto con ella que tuvieron sus familiares fue le pasado jueves.

  • Mónica Núñez había emigrado hacia México hace un año, tras la invitación que le hizo una amiga. FOTO: CORTESÍA
    Mónica Núñez había emigrado hacia México hace un año, tras la invitación que le hizo una amiga. FOTO: CORTESÍA
  • Sus familiares iniciaron una colecta de dinero para repatriar su cuerpo. Foto: Cortesía
    Sus familiares iniciaron una colecta de dinero para repatriar su cuerpo. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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La búsqueda de Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años reportada como desaparecida en México, tuvo un desenlace trágico. Sus familiares y amigos confirmaron que fue hallada sin vida tras un accidente de tránsito ocurrido en Querétaro, según le informó su hija a EL COLOMBIANO.

Según conoció este diario, los familiares no recibieron apoyo por parte de las autoridades mexicanas durante el proceso. Indicaron que se enteraron del hallazgo del cuerpo gracias a una amiga de Mónica, quien fue la encargada de reconocerlo.

La mujer, oriunda de Medellín, había emigrado hace aproximadamente un año a México en busca de mejores oportunidades laborales. Según el relato de sus familiares, residía en ese país y trabajaba en una oficina dedicada a préstamos.

Según indicaron sus familiares, actualmente se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo, que ascienden a $30.000.000, por lo que solicitan apoyo de quienes puedan colaborar con la causa.

Sus familiares iniciaron una colecta de dinero para repatriar su cuerpo. Foto: Cortesía
Sus familiares iniciaron una colecta de dinero para repatriar su cuerpo. Foto: Cortesía

La última vez que sus allegados tuvieron contacto con ella fue durante la madrugada del domingo 5 de julio.

Horas antes había asistido a una reunión en la vivienda de una amiga, identificada como Samanta, ubicada en el sector de Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio de su hija, Ximena Moreno Núñez, Mónica salió del lugar acompañada de su perrita y solicitó un vehículo por aplicación para regresar a su residencia. Sin embargo, nunca volvió a comunicarse con sus familiares.

Uno de los últimos registros conocidos ocurrió hacia las 4:00 de la mañana, cuando llamó a un familiar en España. Según la versión entregada por sus allegados, durante esa comunicación se encontraba dentro de un vehículo junto a varios hombres.

Posteriormente, habría publicado un estado en redes sociales en el que aparecía acompañada por esas mismas personas.

La última ubicación reportada por las herramientas de geolocalización de su teléfono correspondía al sector de San Isidro, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Tras conocerse su desaparición, familiares iniciaron una intensa búsqueda y solicitaron apoyo a las autoridades mexicanas, a la Embajada de Colombia y a organismos internacionales. La Fiscalía colombiana y las autoridades mexicanas activaron mecanismos de localización para intentar dar con su paradero.

Ahora, con la confirmación de su muerte, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, determinar las causas concretas del fallecimiento.

La familia de Mónica Núñez ha pedido que el caso sea esclarecido y que se investigue a todas las personas con las que tuvo contacto durante las horas previas a su desaparición.

Lea también: Correos, chats y testimonios: estas son las pruebas que la Fiscalía tiene contra Miguel Quintero

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le pasó a Mónica Núñez Marín, la colombiana hallada muerta en México?
Mónica Núñez Marín, una colombiana de 38 años nacida en Medellín, que había sido reportada como desaparecida en México desde el 5 de julio, falleció en un accidente de tránsito según nos lo confirmó su hija. La mujer había emigrado un año atrás por trabajo y sus familiares piden apoyo económico para repatriar su cuerpo a Colombia.
¿En qué circunstancias desapareció la colombiana Mónica Núñez Marín antes de ser hallada en Querétaro?
Mónica Núñez abordó un vehículo de aplicación de regreso a su vivienda, se perdió su rastro. Durante la madrugada realizó una llamada y publicó imágenes en redes sociales donde aparecía acompañada por varios hombres dentro de un carro. Su última ubicación GPS registrada fue en Cuautitlán Izcalli (Estado de México).
Los familiares de Mónica Núñez están realizando una recaudación de fondos para cubrir los costos de repatriación del cuerpo desde México hacia Colombia, cifra que asciende a los $30.000.000 de pesos. Para colaborar o solicitar información sobre las cuentas de donación activadas, las personas interesadas pueden ponerse en contacto directo con sus allegados y amigos quienes están compartiendo la imagen en redes sociales.
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