Hallan muerta en México a Mónica Núñez, la antioqueña que había sido reportada como desaparecida

La búsqueda de Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años que había sido reportada como desaparecida en México desde el pasado 5 de julio, terminó de manera trágica luego de que los familiares y amigos confirmaran que la mujer fue encontrada sin vida, sin dar más detalles de lo ocurrido.
La mujer, oriunda de Medellín, había emigrado hace aproximadamente un año a México en busca de mejores oportunidades laborales. Según el relato de sus familiares, residía en ese país y trabajaba en una oficina dedicada a préstamos.
Según indicaron sus familiares, actualmente se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación de su cuerpo, que ascienden a $30.000.000, por lo que solicitan apoyo de quienes puedan colaborar con la causa.