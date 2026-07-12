El Estado colombiano pidió perdón por la masacre de Bojayá 24 años después de la tragedia

En un acto sin precedentes realizado en el departamento del Chocó, el Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad y pidió perdón por la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002. En aquel trágico día, más de 100 personas perdieron la vida luego de que un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC impactara la iglesia donde la población civil se refugiaba en medio de combates contra las AUC. El evento fue liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien admitió las fallas institucionales que hubo por parte del Estado en este evento público: “Reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos. Falló porque no actuó con la oportunidad que las circunstancias exigían y porque, a pesar de existir alertas sobre el riesgo, la respuesta no fue suficiente para evitar la masacre”, afirmó el funcionario.

Además, señaló que “este es un acto de respeto, de justicia, de pedir perdón a las víctimas. Muchas veces tenemos que dar la cara por los culpables. Yo, como ministro de Defensa, en nombre de la Nación, del Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional, reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos ante este acto demencial de los dos grupos armados, la guerrilla de las Farc y las AUC”, dijo. Y agregó que “el Estado falló porque no actuó con la eficiencia que se necesitaba. Existieron alertas sobre el riesgo y la respuesta no fue suficiente para evitar la masacre que hicieron los grupos ilegales. Falló el Estado porque la muerte y el terror venían acercándose y no llegamos a tiempo para protegerlos. Aunque el Estado no asesinó directamente a los civiles, sí tenía la obligación de hacerlo todo para proteger la vida”.

Estas fueron las palabras de la defensora del Pueblo

Durante la conmemoración, la defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó la falta de una protección oportuna no solo para Bojayá, sino para comunidades aledañas como Vigía del Fuerte (Antioquia), que sufrieron el desplazamiento y el terror del enfrentamiento. Por su parte, la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, hizo un llamado crítico sobre la falta de garantías reales para la no repetición de la violencia en la región. Este acto simbólico responde a los compromisos del Estado en materia de verdad, justicia y reparación integral con las víctimas del conflicto armado.