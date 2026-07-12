El Estado colombiano pidió perdón por la masacre de Bojayá 24 años después de la tragedia

En un acto sin precedentes realizado en el departamento del Chocó, el Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad y pidió perdón por la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002.
En aquel trágico día, más de 100 personas perdieron la vida luego de que un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC impactara la iglesia donde la población civil se refugiaba en medio de combates contra las AUC.
El evento fue liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien admitió las fallas institucionales que hubo por parte del Estado en este evento público:
“Reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos. Falló porque no actuó con la oportunidad que las circunstancias exigían y porque, a pesar de existir alertas sobre el riesgo, la respuesta no fue suficiente para evitar la masacre”, afirmó el funcionario.