Así es la nueva agrupación neurodiversa de la Red de Escuelas de Música

Tres décadas de historia celebra en este 2026 la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa que ha transformado la vida de niños, jóvenes y familias a través de la música.
El Secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, dio a conocer un hito que va de la mano con esta conmemoración de los 30 años: la inauguración de la primera agrupación integrada por jóvenes neurodivergentes. “Un programa que no evoluciona, se estanca. Por eso, este aniversario lo celebramos abriendo las puertas con nuevos hitos en torno a la neurodiversidad (...) Iniciar este proceso es decir con orgullo que la Red de Músicas de Medellín, suena a inclusión, a excelencia y, sobre todo, a visión de futuro”, contó en entrevista con EL COLOMBIANO.
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Esta agrupación neurointegrada está conformada por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Entre las condiciones presentes se encuentran el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, física y sensorial; realidades que, lejos de ser un obstáculo, han enriquecido la participación musical del ensamble. La administración distrital explica que la agrupación “neurointegrada no busca que los participantes se adapten a la música, sino que la música se adapte a la diversidad (...) La diversidad es nuestra mayor ventaja creativa”.
Llegar a una agrupación integrada de la Red representa un logro significativo para los músicos en formación, ya que reúne a los talentos más destacados de las 28 escuelas de música. Actualmente existen 12 agrupaciones integradas que permiten la participación de más de 6.300 menores. Cabe resaltar que los procesos de neurodiversidad ya se desarrollan en 15 escuelas de música de la ciudad, con un crecimiento sostenido desde 2019 y hoy se consolidan como una de las principales apuestas de inclusión de la Red.
En ese contexto, surge la neurointegrada como respuesta a la necesidad de crear espacios colectivos más avanzados, donde los estudiantes puedan participar en ensambles, fortalecer su interacción social y expandir sus habilidades musicales.
Este proceso se desarrolla en las sedes de Alfonso López, Aranjuez, Belén Parque, Belén Rincón, Boston, Doce de Octubre, El Poblado, Estadio, Miraflores, Montecarlo, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena, Villatina y Trinidad, consolidando así su presencia en distintos territorios de la ciudad.